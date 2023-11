In occasione del Black Friday 2023, Sony Interactive Entertainment annuncia l’arrivo di un’offerta su PlayStation 5 e i rispettivi bundle.

Dal 14 al 27 novembre, sarà possibile acquistare, presso tutti i rivenditori aderenti all’iniziativa, PlayStation 5 nella versione con lettore Blu-ray con uno sconto di 120€, spendendo quindi 429,99€ anziché 549,99€.

L’offerta comprenderà anche alcuni speciali bundle. Di seguito alcuni esempi:

PlayStation 5 – Marvel’s Spider-Man 2 al prezzo consigliato di 499,99€ anzichè 619,99€;

– al prezzo consigliato di anzichè 619,99€; Bundle PlayStation 5 – EA Sports FC 24 al prezzo consigliato di 499,99€ anzichè 619,99€;

– al prezzo consigliato di anzichè 619,99€; Bundle PlayStation 5 – Call of Duty Modern Warfare III al prezzo consigliato di 499,99€ anziché 619,99€. In questo caso la promozione termina il 23 novembre.

Le promozioni del Black Friday riguarderanno anche i principali titoli per PS5 e PS4 e le periferiche che compongono l’ecosistema PlayStation come, ad esempio, i controller wireless DualSense.

Offerte imperdibili anche su PlayStation Plus: dal 17 al 27 novembre, i giocatori che entreranno a far parte del servizio potranno risparmiare fino al 30% sugli abbonamenti da 12 mesi. Coloro che invece posseggono già la sottoscrizione, risparmieranno il 25% passando a PlayStation Plus Extra e il 30% passando al piano PlayStation Plus Premium.

Sempre dal 17 al 27 novembre, su PlayStation Gear sarà possibile risparmiare fino al 20% su merchandise, accessori e un’ampia gamma di vestiti, mentre dal 24 al 27 novembre, per gli ordini superiori ai €75, le spese di spedizione saranno gratuite, e per tutti gli acquisti verrà incluso in omaggio un bellissimo PlayStation Heritage Katakana Hat!

Per scoprire nel dettaglio tutte le offerte, comprese quelle disponbili su PlayStation Store, visita il post dedicato sul PlayStation Blog: https://blog.it.playstation.com/2023/11/13/le-offerte-black-friday-2023-di-playstation/

Comunicato stampa