L’entusiasmo per NVIDIA Reflex continua a crescere e questo mese sono quattro i nuovi giochi supportati dalla nostra tecnologia di riduzione della latenza.

I giocatori che vogliono passare a GeForce RTX possono approfittare del nuovo bundle Face Your Demons che include Ghostwire: Tokyo e l’acclamato DOOM Eternal con i DLC DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part One e Two, per un valore di circa 129€.

NVIDIA Reflex viene utilizzato da oltre 20 milioni di giocatori ogni mese e l’adozione di questa tecnologia nei giochi sta crescendo rapidamente; solo questo mese, quattro popolari titoli hanno integrato NVIDIA Reflex e molti altri stanno lavorando per ottenerne il supporto.

NVIDIA Reflex riduce la latenza del sistema per migliorare la competitività dei giocatori, consentendo loro di mettere a fuoco più rapidamente i bersagli, di reagire più rapidamente e aumentare la precisione della mira semplicemente abilitando NVIDIA Reflex attraverso le impostazioni del gioco. Reflex è una tecnologia NVIDIA relativamente nuova, ma è già una delle più rapide ad essere adottate, con integrazioni già disponibili nei giochi e nei franchise più importanti.

Questo mese sono disponibili quattro nuovi giochi Reflex e un altro in arrivo, tra cui:

Deep Rock Galactic, che ottiene una riduzione della latenza fino al 36%. Il gioco supporta anche NVIDIA DLSS e NVIDIA DLAA.

LEAP, che ottiene una riduzione della latenza fino al 50%. Il gioco supporta anche il DLSS.

ICARUS, che ottiene una riduzione della latenza fino al 48%. Il gioco supporta anche il DLSS e ray tracing.

Nine to Five, che ottiene una riduzione della latenza fino al 30%.

Warhammer 40,000: Darktide, che verrà lanciato con NVIDIA Reflex, DLSS e ray tracing.

Nuovi monitor e mouse Reflex

Reflex non è solo presente nei migliori giochi competitivi: la tecnologia di riduzione della latenza è supportata anche dai monitor G-SYNC con Reflex, che offrono le più alte frequenze di aggiornamento con un’eccellente nitidezza delle immagini, e dai mouse da gioco con Reflex. I giochi, i monitor e i mouse Reflex lavorano in sinergia per misurare la latenza completa del sistema end-to-end.

Tra i nuovi monitor Reflex G-SYNC:

AGON PRO AG274QG di AOC, un display G-SYNC ULTIMATE da 27 pollici, 240 Hz, 2560×1440, con supporto NVIDIA Reflex.

ViewSonic Gaming ELITE XG321UG, un display da 32 pollici, 144 Hz, 3840×2160 G-SYNC ULTIMATE Mini-LED, 1152 full-array local dimming con NVIDIA Reflex e certificazione VESA DisplayHDR 1400, la più alta attualmente disponibile, che garantisce un’immagine HDR incredibilmente vivida e luminosa.

Tra i nuovi mouse Reflex:

Nuovo bundle: acquista una GeForce RTX selezionata e otterrai Ghostwire: Tokyo, DOOM Eternal e altro ancora!

Giusto in tempo per l’estate, NVIDIA arriva con un nuovo bundle GeForce RTX – “Face Your Demons”. Le schede grafiche, i desktop e i laptop GeForce RTX 30 Series sono stati resi disponibili in tutto il mondo grazie all’iniziativa Pronte & In Stock, quindi è arrivato il momento di raccoglierne i frutti. A partire da oggi, i giocatori che acquisteranno un desktop, un laptop o una GPU GeForce RTX 3080, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti presso i partner partecipanti, riceveranno un fantastico pacchetto di quattro giochi Bethesda Softworks, per un valore di circa 130€.

Il bundle include:

Tutti questi giochi supportano effetti ray-tracing immersivi e accelerano le prestazioni grazie a NVIDIA DLSS, alimentato dall’intelligenza artificiale.