Come forse già saprete, la nostra collaborazione con Sabrent ci ha portato a recensire praticamente ogni singolo SSD lanciato dall’azienda finora, fatta eccezione per il Rocket Q4 che vedrete nelle prossime settimane sul nostro portale.

In sordina, però, oggi l’azienda rende pubblico un nuovo SSD nella sua lineup, con specifiche capaci di far impallidire chiunque. Ecco il Rocket 4 Plus.

Il Rocket 4 Plus è mosso dal nuovissimo e potentissimo controller Phison E18, che prende il Phison E16, basato su processo produttivo a 28 nm con 2 core ARM Cortex R5 e velocità massime di 5GB/s, e lo trasforma con un processo produttivo a 12 nm, con un core in più (adesso 3 core ARM Cortex R5) e velocità massime di trasferimento pari a ben 7 GB/s., con supporto al protocollo NVMe 1.4 Il risultato? Un SSD disponibile in tre tagli, 500 GB, 1 TB e 2 TB, con velocità massime dichiarate di ben 7000 MB/s in lettura e 6850 MB/s in scrittura, grazie alle NAND TLC di ultima generazione e al sopracitato controller PCIe 4.0.

Ovviamente, non sarà possibile ottenere tali velocità con una scheda madre dotata di PCIe 3.0, e avrete necessariamente bisogno dello standard 4.0 per arrivare ai quasi 7 GB/s in lettura e scrittura del drive, e oltretutto, a detta di Sabrent, sarà necessario utilizzare il dissipatore in bundle per far sì che il drive non vada in throttle. Il consumo del controller, in realtà, passa da 2.6W a 3.0W, quindi è lecito aspettarsi che gran parte del calore sarà generato dalle NAND TLC a bordo.

Non si hanno notizie su prezzo e disponibilità per i 3 SSD, ma ci aspettiamo aggiornamenti nei prossimi giorni. Intanto, vi diciamo che recensiremo il drive appena possibile, quindi stay tuned!