Sabrent, l’azienda californiana detentrice di svariati record nel mondo dello storage a stato solido, si prepara a lanciare sul mercato la nuova taglia “XL” del popolare SSD Rocket 4 Plus: ben 8 TB di spazio per l’unità di archiviazione basata su controller Phison PS5018-E18 che, in questa particolare capacità, vede l’utilizzo di NAND 3D TLC di KIOXIA BiCS 5 a 112L al posto delle 3D TLC di Micron B47R a 176 layers, viste le limitazioni di capacità imposte da quest’ultime che non permettono di andare oltre i 4 TB con 8 chip NAND.

Per maggiori informazioni sul drive, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del produttore.

Il drive sarà disponibile a partire dal 20 Giugno ed è attualmente nella fase di pre-order sul mercato US ad un prezzo di 1499$, mentre in Italia potrete acquistarlo QUI non appena la bestia da 8 TB sarà disponibile.