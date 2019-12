Non cominciano la giornata senza leggere prima le previsioni del proprio segno zodiacale, consultando l’oroscopo anche più volte durante la giornata. Sempre più italiani scaricano e utilizzano sul proprio smartphone app che prevedono cosa ci aspetta in amore, lavoro, salute e denaro.

Per il 37% degli italiani, infatti, consultarlo è diventato una consuetudine quotidiana, mentre il 27% dichiara di leggerlo un giorno alla settimana, contro il 19% che lo fa solo a ridosso dell’inizio dell’anno nuovo, per valutare se il cambiamento, magari tanto auspicato, è realmente alle porte.

Lo smartphone detiene un ruolo centrale in fatto di consultazione delle stelle, in quanto rappresenta per il 78% degli intervistati che già consultano l’oroscopo il principale dispositivo hi-tech per informarsi sulle previsioni astrologiche. Al nord con maggiore intensità (88%), rispetto al sud Italia (68%).

Questo, e molto altro, è quanto emerge dal Trend Radar di Samsung, che alla vigilia del nuovo anno ha indagato le abitudini degli italiani in fatto di oroscopo, svelando come il proprio il segno zodiacale influenza il rapporto che ognuno di noi ha con la tecnologia, quindi anche con il proprio smartphone (studio condotto con metodologia WOA su 2000 persone tra i 20 e i 50 anni).

Ma in quale momento dell’anno si consulta maggiormente l’oroscopo?

Il 41% degli intervistati si definisce “oroscopo-addicted”, non fa distinzioni di periodo, e cerca notizie astrologiche durante tutto il corso dell’anno; il 24% lo fa principalmente a fine anno, tra novembre e dicembre, 15% nel mese di gennaio e l’11% a ridosso dell’estate per prevedere come saranno le tanto desiderate vacanze estive.

Mentre gli uomini consultano l’oroscopo principalmente per conoscere le previsioni relative a lavoro e denaro (75%), il gentil sesso mette al primo posto le novità in ambito sentimentale (62%). Per entrambi la consultazione è maggiore quando si devono prendere decisioni importanti.

Dal Trend Radar di Samsung emerge che il 45% degli intervistati ha installato sul proprio smartphone, almeno 1 applicazione sull’oroscopo, il 21% 2 applicazioni e il 6% più di 3. Solo il 15% ha dichiarato di non averne nessuna installata.

Peraltro gli smartphone Samsung, grazie all’assistente vocale Bixby, offrono la possibilità di consultare le previsioni offerte da Oroscopo.it, il celebre canale di astrologia. Bixby apprende dall’utente e si adatta alle esigenze di ognuno di noi, impara la routine quotidiana, le app preferite e le ultime azioni compiute, quindi anche l’oroscopo diventa tra i primi peniseri del nostro smartphone.

Ma quando si consulta maggiormente l’oroscopo sul proprio smartphone?

Il 33% degli intervistati approfitta perlopiù dei momenti liberi durante gli spostamenti sui mezzi per raggiungere il luogo di lavoro o di studio, mentre il 25% lo consulta durantela pausa pranzo, il 20% lo fa la mattina appena si alza, sperando in una buona notizia di inizio giornata, magari poi condivisa sui social network.

In virtù del legame sempre più stretto tra la tecnologia e le stelle, l’astrologo Marco Pesatori, uno dei più grandi esperti italiani in fatto di astrologia, ha creato l’oroscopo tech per il 2020.

L’Oroscopo Smart 2020 dell’astrologo Marco Pesatori: le previsioni per i TechAddicted

ARIETE – In ogni tua fotografia trasmetti la passione. Il Fuoco, che è tuo elemento, è sempre magia di un entusiasmo contagioso. Modifichi la realtà grigia come editi un’immagine e soprattutto nella seconda parte di questo 2020, con Marte nel tuo segno, saprai migliorarla, trasformarla, lasciando all’angolo la banalità scontata. Il tuo screenshot è un colpo secco che scatena le empatie più strepitose.

TORO – Anno eccellente il 2020. Giove e Saturno in trigono portentoso. Sei come un grande gelso fotografato con il tuo smartphone che diventa simbolo di pace, forza, resistenza a qualunque difficoltà dell’esistenza. Trasmetti il senso di un amore intenso, sensuale, quasi cosmico. Il tuo profilo piace. Come piace la tua interiorità, che non è solo cuore, ma anche saggezza, ponderazione, intelligenza viva.

GEMELLI – L’autenticità ti caratterizza, le tue parole, le immagini che pubblichi, sanno dar fiducia e fanno sorridere. Unisci, in alchimia perfetta, la nitidezza della visione e quella del pensiero, a cui mai mancano tocchi di ironia. La tua delicatezza genera fiducia ed empatia. Il tuo display riflette un mondo dove scintillano le idee. Non hai più Giove in opposizione come lo scorso anno. Splendida scorrevolezza.

CANCRO – Lo schermo è tuo amico, ti protegge dalle particelle elementari che Plutone e Saturno fanno volare attorno. Sai creare un mondo unico, magico, dove universi sempre nuovi si alternano. Riempi il profilo di immagini che sono racconto di incantesimi. I follower vogliono donarti la dolcezza, di cui sempre hai bisogno. Attraverso effetti straordinari diventi creator preferito di infiniti esseri che provengono forse da altri mondi.

LEONE – Sempre più social. Il tuo stile è trionfale, anche sontuoso, sempre caldo, appassionato, ricco di cuore coraggioso e pulsante. Rischi di creare dipendenza nei tuoi follower. Ogni tuo post ha qualcosa di inimitabile. I luoghi che proponi sono un mistero che domini, con stile felino imperiale e inesorabile. Tutti quelli che ti guardano e commentano percepiscono il tuo fascino, potrebbero anche innamorarsi.

VERGINE – Sai come si usano tutte le funzionalità che ti appartengono. Il tuo smartphone è un’anima viva abilissima a variare e creare situazione. Nelle storie, nelle foto, nelle chat e anche nelle videochiamate, tu doni tutta la gamma di emozioni che la tua intelligenza sa provocare. Si capisce dalle immagini che scegli quanto è profonda e intensa la tua personalità. Per tutto il nuovo anno Giove sarà il tuo primo amico.

BILANCIA – Adori il feed “esplora”, perché con Giove e Marte a contestare i vecchi equilibri, quest’anno cercherai la via del nuovo, del cambiamento, della trasformazione senza fine. Sempre con il meraviglioso senso estetico. Influencer all’avanguardia, alterni la simmetria di una forma ideale, alla variazione audace che stravolge e sorprende. Anticipi le nuove direzioni. Tutto è easy, in un texting di massima eleganza.

SCORPIONE – Grandissimo anno, sempre all’insegna della grinta. Le immagini che pubblicherai avranno giochi d’ombra straordinari. Saprai modificare la foto del reale usando tutti i filtri disponibili, specie quelli di una filosofia che sa andare alla radice delle cose e sa mostrare ciò che c’è al di là delle apparenze. Le opzioni di personalizzazione, in amore, ti renderanno imprevedibile, diabolicamente affascinante.

SAGITTARIO – Ti basta un click, nel nuovo anno, per proporre al mondo che ti segue un’altra prospettiva, lontana da ogni luogo comune. Assenza di ansie. Viaggiare è la tua passione, attraversi la foresta del Borneo e subito dopo mandi una foto dal Deserto della Morte. Sei coraggio, forza di resistenza, sfida ai limiti dell’umano. Non ci sono pianeti cattivi nel tuo cielo, con un Marte a favore davvero strepitoso.

CAPRICORNO – Specialista dell’editing e con Giove nel tuo segno ogni tuo intervento sarà efficace, arriverà a bersaglio. Adesivi, testi, hashtag, creeranno gli effetti che proprio tu vorrai. Muovi con massima sicurezza il tuo smartphone, così come muovi senza incertezze ogni pedina dell’esistenza, in modo lucido, razionale, pragmatico, essenziale. La tua emoij sarà la più efficace sintesi di pensiero ed emozione.

ACQUARIO – Tu e l’universo intero siete completamente connessi in un entanglement quantistico che valorizza ogni istante. La funzione che si attiva dalle tue impostazioni è precisa, arriva al punto. Scuoti le menti, proponi l’incredibile. Per tutto l’anno non avrai pianeti contrari, tranne un Urano per i nati in gennaio, pronto a svelare sfumature d’anima con foto coraggiose, mai viste in circolazione prima.

PESCI – Magico e incantevole. Sei il segno più fortunato dell’anno. Il tuo display flessibile sta per aprirsi su mondi incredibili, dove il sogno è in grado di diventare realtà. La tua tripla fotocamera coglie immagini dall’invisibile. Leggi i moti del cuore, riprendi fotoni innamorati mentre stanno per posarsi dentro un cuore. Il tuo design è uno schianto. La tua messa a fuoco live coglie i dettagli della meraviglia.