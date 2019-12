Samsung annuncia la disponibilità in Italia del Galaxy Fold, il primo smartphone con display flessibile al mondo. Dopo la presentazione in Italia ad inizio novembre, il nuovo device Samsung è disponibile all’acquisto presso rivenditori ufficiali al prezzo di 2.050 €.

Galaxy Fold dà il via a una nuova categoria di dispositivi mobili. È dotato del primo Display Infinity Flex da 7,3 pollici al mondo, che si ripiega in un dispositivo compatto con un display esterno da 4.6”. Un 2-in-1 con il quale siamo liberi di decidere il tipo di utilizzo, per la produttività o per un utilizzo classico.

All’interno della confezione saranno presenti gli auricolari wireless Galaxy Buds e una cover protettiva per Galaxy Fold. Inoltre, Samsung riserva una serie di vantaggi esclusivi per offrire ai propri clienti un’esperienza unica con Galaxy Fold. Attraverso Galaxy Fold Premier Service è possibile esplorare le rivoluzionarie funzionalità di Galaxy Fold grazie a un supporto dedicato: gli esperti Samsung saranno a disposizione dei clienti 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 al numero verde riservato per descrivere e spiegare nei dettagli le caratteristiche innovative di Galaxy Fold. È inclusa per un anno Samsung Care+, l’assicurazione lanciata in partnership con Allianz Global Assistance Europe, che copre i danni accidentali come rottura del display o infiltrazioni di liquidi.

Queste le parole di Carlo Carollo, Vicepresidente della divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia:

“Samsung sta scrivendo un nuovo capitolo nella storia dell’innovazione mobile, ridefinendo ciò che è possibile con uno smartphone. Galaxy Fold introduce una categoria completamente nuova che offre funzionalità mai viste prima, grazie al nostro Display Infinity Flex”

“Abbiamo creato Galaxy Fold per chi desidera sperimentare ciò che può fare un dispositivo pieghevole Premium, al di là dei limiti degli smartphone tradizionali”.

Per garantire prestazioni al top, Galaxy Fold viene equipaggiato con un chipset AP di nuova generazione e 12 GB di RAM, con prestazioni simili a quelle di un PC. Il sofisticato sistema a doppia batteria è stato appositamente progettato per supportare le attività più impegnative. Galaxy Fold è inoltre in grado di ricaricare se stesso e un secondo dispositivo simultaneamente tramite condivisione di carica wireless, mentre è collegato a un normale caricabatterie, consentendo di lasciare a casa il secondo caricabatterie quando si è in viaggio.

Il display Dynamic AMOLED e al suono nitido e chiaro degli altoparlanti stereo AKG che supportano l’audio Dolby Atmos, film e giochi prendono vita in tutta la loro ricchezza di suoni e colori.

Il comparto fotografico è composto da sei obiettivi, tre nella parte posteriore, due all’interno e uno frontale per offrire la massima flessibilità per ogni tipo di scena.

Per ulteriori informazioni su Galaxy Fold, visitare http://www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy o www.samsung.com/galaxy. Vi lasciamo con le specifiche complete: