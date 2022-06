In occasione dell’atteso appuntamento Xbox & Bethesda Games Showcase trasmesso ieri alle 19 ora italiana, è stata annunciata un’incredibile line-up di giochi, con contenuti diversificati rivolti a un’ampia platea di giocatori. Lo show di quest’anno ha mostrato le novità previste su Xbox: a partire da questa settimana con Microsoft Flight Simulator, Xbox punta a rilasciare lanci e update di contenuti su base mensile.

Durante lo showcase, Microsoft ha mostrato più di 30 titoli in arrivo su Xbox Game Pass nei prossimi 12 mesi, il meglio tra le centinaia di contenuti attesi per il prossimo anno. Un’ulteriore conferma di quanto il servizio in abbonamento Xbox Game Pass sia il modo più semplice per scoprire nuovi giochi, con accesso su console, PC o via cloud.

Inoltre, l’Xbox & Bethesda Games Showcase ha rivelato una strepitosa line-up di titoli prevista su Xbox nel 2023: dall’attesissimo Starfield, l’open-world RPG più aspettato degli ultimi 20 anni, a Minecraft Legends e Forza Motorsport, il racing game più tecnicamente avanzato di sempre.

Le novità di Xbox per il prossimo anno sono davvero tante. Oltre a titoli realizzati da partner di tutto il mondo, è stata annunciata una clamorosa partnership tra Xbox Game Studios e Kojima Productions per la realizzazione di un nuovo titolo sviluppato attorno al cloud per un “concept mai visto prima”. Nuove informazioni in merito arriveranno in futuro, nel frattempo Kojima afferma: “C’è un gioco che ho sempre voluto creare. È un gioco completamente nuovo, uno che nessuno ha mai giocato o visto. Ho atteso molto per l’arrivo di quel giorno, quando avrei avuto modo di creato. Con la tecnologia cloud di Microsoft e il cambiamento dell’industria, è ora possibile mettermi alla prova per creare questo concept mai visto prima. Potrebbe volerci del tempo, ma non vedo l’ora di collaborare con l’Xbox Game Studios.”

Ricordiamo che proprio Microsoft Flight Simulator si basa sulla tecnologia Cloud per renderizzare in tempo reale una grande quantità di dati in-game senza la necessità di averli su PC.

Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition

E proprio Microsoft Flight Simulator celebra i 40 anni di volo con Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition, un’offerta completamente gratuita per i membri di Xbox Game Pass e coloro che già possiedono il gioco. Il 40th Anniversary Edition sarà una celebrazione completa del franchise come tributo alle edizioni passate, nonché un’introduzione a nuovi e attesissimi tipi di aeromobili, tra cui elicotteri e alianti. L’espansione offrirà anche il famoso Spirit of St. Louis, un Airbus A310 realistico e altro ancora.

Infine, in una partnership esclusiva con il franchise Halo e 343 Industries, Microsoft Flight Simulator introduce l’Halo Infinite Pelican incredibilmente dettagliato scaricabile gratuitamente nello store integrato nel gioco.

Forza Horizon 5 Hot Wheels

Presente all’appuntamento Forza Horizon 5 con l’espansione Hot Wheels. In arrivo il 19 luglio su console Xbox, PC su Windows e Steam e Cloud Gaming (Beta), questa nuova espansione introduce i giocatori al nuovo Horizon HOT WHEELS Park visivamente sbalorditivo ed esilarante, tra le nuvole sopra il Messico. Il compito dei giocatori è quello di completare le missioni per sbloccare eventi speciali Hot Wheels Heats e celebrare la storia di Hot Wheels in una nuova Horizon Story in cinque parti. Disponibile anche in la modalità in co-op.

A seguire, il trailer gameplay di Forza Horizon 5 Hot Wheels:

Forza Motorsport

Restando in tema Racing, è stato mostrato con un trailer nuovo di zecca, insieme al primo gameplay, di Forza Motorsport, il racing games di Turn 10 in modalità 4K a 60 FPS con Ray tracing in tempo reale in pista in esecuzione su una XBOX Serie X. Tra le features di spicco evidenziamo una fisica revisionata, modelli delle auto e piste altamente dettagliati e mai visti in un videogames, un meteo dinamico giorno/notte e danni avanzati alle auto. Il titolo sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Starfield

Tra i titoli di spicco più attesi, è stato mostrato il primo gameplay di Starfield, il Game Director Todd Howard ha portato i fan in un tour di questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra pianeti e stelle.

In Starfield è possibile creare qualsiasi personaggio con possibilità di esplorare con una libertà senza pari tra i 1000 pianeti disponibili. Nell’anno 2330, l’umanità si è avventurata oltre il nostro sistema solare, stabilendo nuovi pianeti e vivendo come un popolo spaziale.

Di seguito lo spettacolare e dettagliato trailer gameplay dove ci vengono spiegati le varie features del mastodontico Open-World GDR:

Anche in questo caso, il titolo sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass e PC Game Pass e tramite Xbox Cloud Gaming.