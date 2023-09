Synology annuncia le DiskStation DS224+ e DS124, le due ultime arrivate nella gamma di soluzioni per i dati Synology al servizio di professionisti, piccoli uffici e implementazioni edge.

Con il versatile sistema operativo Synology DiskStation Manager (DSM), questi dispositivi di archiviazione offrono strumenti completi per proteggere e gestire dati importanti, accedere ai file da remoto e monitorare le proprietà fisiche, il tutto in un formato desktop compatto.

Gestione semplice dei file con accesso universale

La DS224+ e DS124 offrono funzioni intuitive di gestione dei file e di condivisione con Synology Drive, una soluzione in cloud privato che unisce accesso inter-piattaforma a controlli avanzati della privacy. Professionisti di ogni settore possono aumentare la produttività con la convenienza di lavorare ovunque e tutta la semplicità dei dati centralizzati.

Backup versatili per migliorare la continuità lavorativa

I nuovi dispositivi Synology offrono una moltitudine di modi per eseguire il backup dai dati. Possono essere usati per eseguire dei backup continui o manuali di stazioni di lavoro, laptop o dispositivi mobili oppure in base a un piano di backup creato dall’utente su sistemi Windows e macOS.

Per un livello di protezione maggiore, è possibile creare i backup di cartelle, impostazioni di sistema e pacchetti software sul dispositivo Synology archiviandoli nel cloud, su sistemi Synology secondari e su dispositivi esterni. Gli utenti possono anche creare delle istantanee di un punto nel tempo dei dati dei loro dispositivi per poterli ripristinare velocemente, in locale o in remoto.

Gestione di videosorveglianza privata

Con il supporto per oltre 8.300 videocamere IP convalidate e dispositivi ONVIF, il sistema di gestione video (VMS) di Synology Surveillance Station trasforma la DS224+ e la DS124 in un potente sistema di gestione della videosorveglianza e una piattaforma di registrazione. Le videocamere possono essere preparate velocemente e facilmente con un’interfaccia di semplice configurabilità: crittografia, backup e archiviazione delle registrazioni sono un gioco da ragazzi.

Aggiungendo la doppia registrazione opzionale a Synology C2 Surveillance diventa possibile archiviare i fotogrammi nel cloud, per un accesso da remoto migliorato e un ulteriore copia di backup. La crittografia end-to-end protegge i flussi da accessi non autorizzati, mentre la registrazione a bassa latenza assicura che le immagini siano registrate fino all’ultimo secondo, in caso una videocamere diventi indisponibile.

DS224+: implementazioni edge per i team

La DS224+ è stata studiata per essere una soluzione di implementazione edge versatile per team da piccoli a moderati; offre un drive di ridondanza dei dati in una configurazione RAID oppure due vani unità da usare per l’archiviazione. Dalle soluzioni di sincronizzazione tra due sistemi all’archiviazione ibrida e ai servizi in cloud pubblico, la DS224+ abilita la sincronizzazione dei dati multi-sito, usando una varietà di metodi che supportano implementazioni diversificate e globali.

“La DS224+ è perfetta per team e uffici di filiale che vogliono sincronizzare i dati con l’ufficio centrale”, ha dichiarato Michael Wang, Product Manager presso Synology Inc. “La serie di sincronizzazioni che supporta “chiavi in mano” ne fa la soluzione perfetta praticamente per qualsiasi implementazione preesistente.”

DS124: flusso di lavoro snellito per professionisti

La DS124 è stata studiata appositamente per aiutare i piccoli imprenditori e liberi professionisti a potenziare la loro produttività, consolidando i dati. Che tu sia in ufficio o in giro per il mondo, le app mobili per Synology Photos e Synology Drive ti permettono di eseguire backup e sincronizzare i file senza problemi. La sincronizzazione su richiesta dà agli utenti la possibilità di scaricare sulla DS124 buona parte dei dati archiviati localmente, riducendo al minimo il bisogno di costosi upgrade dell’archiviazione su laptop e workstation.

Julien Chen, Product Manager presso Synology Inc, ha detto: “Il formato desktop compatto della DS124 e il basso consumo di energia, ne fanno la soluzione perfetta per imprenditori, titolari di aziende e professionisti freelance nell’ambito della creatività che potranno fare di più con meno, dopo aver trasmesso i loro flussi di lavoro con la DS124.”

La DS224 e la DS124 sono disponibili già oggi presso i rivenditori Synology.

Comunicato Stampa