Epic Games ha rilasciato un primo assaggio dell’Unreal Engine 5 in un incredibile real-time demo in esecuzione sulla futura PlayStation 5, alimentata dall’architettura grafica AMD RDNA 2 di nuova generazione e dai core della CPU Zen 2.

Con la demo, denominata “Lumen in the Land of Nanite”, Epic Games ha presentato in anteprima due delle nuove principali tecnologie in arrivo nell’engine che offrono una fedeltà visiva e un fotorealismo senza precedenti, mostrando cosa è possibile fare con la tecnologia grafica di nuova generazione:

La geometria a micropoligoni virtualizzata a naniti – permette agli artisti di creare tanti dettagli geometrici quanti l’occhio ne può percepire, rendendo possibile importare direttamente nell’Unreal Engine centinaia di milioni o miliardi di poligoni di qualità cinematografica.

– permette agli artisti di creare tanti dettagli geometrici quanti l’occhio ne può percepire, rendendo possibile importare direttamente nell’Unreal Engine centinaia di milioni o miliardi di poligoni di qualità cinematografica. Lumen – una soluzione di illuminazione globale completamente dinamica che reagisce immediatamente ai cambiamenti della scena e della luce.

AMD RDNA 2 si basa sulla rivoluzionaria architettura RDNA di prima generazione degli attuali prodotti grafici AMD Radeon. Grazie all’architettura AMD RDNA 2 che alimenta le migliori console di gioco della prossima generazione come PlayStation 5, AMD è all’avanguardia nella creazione di un’architettura di gioco unificata su console, PC, cloud e dispositivi mobili – per scatenare la creatività dei developer nello sviluppare giochi mozzafiato e più realistici su tutte le piattaforme di gioco.

A seguire, la tech demo in tutto il suo splendore: