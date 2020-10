Con l’aggiornamento 0.9.9 arriva oggi su World of Warships, in accesso anticipato, la nuova sottocategoria di corazzate americane che include la Kansas di livello VIII e la Minnesota di livello IX. Fanno parte di un nuovo evento, ora disponibile, dedicato alle corazzate americane che include anche nuove Direttive, un porto Base Navale migliorato, una nuova stagione di Battaglie di clan e altro ancora.

Le nuove corazzate americane sono caratterizzate da potenti armamenti principali, buona protezione antisiluro ed eccellente manovrabilità. Tuttavia, anche se il loro timone è molto sensibile, queste navi sono piuttosto lente per la loro tipologia. Sono munite di batterie di armi principali capaci di salve pesanti e con buona gittata, al costo però di tempi di ricarica più lunghi del normale. Hanno inoltre difese antiaeree più che dignitose, che è possibile rinforzare con il consumabile Sbarramento contraereo.

I giocatori possono ottenere la Kansas VIII completando Direttive e la Minnesota IX aprendo pacchetti casuali nell’Armeria in cambio di dobloni. Completando le Direttive, i giocatori possono ottenere anche Gettoni americani, una nuova risorsa temporanea che può essere scambiata nell’Armeria con pacchetti e altre ricompense, tra cui la mimetica permanente Aquila dorata per corazzate americane.

L’aggiornamento dà anche il via a una nuova stagione di Battaglie di clan in formato 7 contro 7 per navi di livello X. Inoltre, i comandanti di Divisione ora avranno l’opzione di invitare mercenari: giocatori esterni al clan che si uniscono alla Divisione per le Battaglie di clan.

Con l’arrivo dell’aggiornamento 0.9.9, gli utenti potranno anche giocare su tutti i server di World of Warships tramite un unico client di gioco, senza bisogno di installazioni separate per ciascuna regione. Il server di gioco sarà determinato dall’account attualmente selezionato nel Wargaming Game Center.

L’aggiornamento 0.9.9 include anche novità grafiche e miglioramenti generali a World of Warships: maggiori dettagli sono disponibili qui.