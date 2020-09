Microsoft ha annunciato oggi che la nuova generazione di console arriverà il prossimo 10 novembre, data in cui sia Xbox Series X sia Xbox Series S diverranno disponibili a livello globale. È stata inoltre svelata la partnership tra Xbox ed Electronic Arts, che porterà alcuni dei migliori titoli EA su Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC.

L’annuncio odierno approfondisce le diverse possibilità offerte ai giocatori per entrare nella prossima generazione con Xbox, sia per coloro che cercano l’esperienza di gaming più avanzata sia per chi preferisce approcciare la next-gen con una console più piccola e completamente digitale.

Di seguito una sintesi delle novità:

Xbox Series X , la console più veloce e potente, e Xbox Series S , una console all-digital che offre la velocità e le performance di nuova generazione nell’Xbox più piccola mai costruita, arriveranno il 10 novembre. I pre-order per entrambe le console inizieranno il 22 settembre .

, la console più veloce e potente, e , una console all-digital che offre la velocità e le performance di nuova generazione nell’Xbox più piccola mai costruita, . I prezzi sono i seguenti: 299,99 € per Xbox Series S e 499,99 € per Xbox Series X

I membri Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC otterranno l’abbonamento EA Play senza costi aggiuntivi a partire dalle vacanze 2020. Di conseguenza, gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate potranno godersi EA Play su Xbox One, Xbox Series X ed S e su PC Windows 10, mentre i membri Xbox Game Pass per PC potranno accedere al servizio da PC Windows 10.

Ecco la dichiarazione di Mike Blank, SVP, EA Strategic Growth:

“Offrire EA Play agli abbonati Xbox Game Pass contribuisce alla nostra visione di connettere i gamer ai giochi che amano e tra loro, ovunque preferiscano giocare”, ha dichiarato Mike Blank, SVP, EA Strategic Growth. “Da cinque anni forniamo i nostri servizi su abbonamento alla community Xbox e siamo ora entusiasti di permettere loro di godersi entrambi gli abbonamenti in modo ancora più semplice”.

Per maggiori informazioni sugli annunci odierni potete fare riferimento al blog post di Phil Spencer su Xbox Wire, dove viene approfondito come tutte queste novità supportino la visione di Microsoft per la prossima generazione di Xbox, ponendo al centro i giocatori.