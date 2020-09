Xbox ha annunciato l’intera libreria dei giochi disponibili al lancio del cloud gaming e i nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass nel mese di settembre.

Kareem Choudhry, Corporate Vice President del cloud gaming di Microsoft, ha infatti pubblicato un blog post svelando la lineup completa degli oltre 150 titoli a cui gli abbonati di Xbox Game Pass Ultimate potranno giocare attraverso il cloud a partire da domani 15 settembre, in 22 Paesi senza costi aggiuntivi. Grazie al cloud, i membri di Ultimate potranno accedere all’intero ecosistema Xbox su più dispositivi, con grande continuità, e giocare con i propri amici anche quando sono lontani dalla loro console.

Dopo il rilascio della funzione, i giocatori potranno avere accesso a una libreria di 167 titoli, che sarà aggiornata regolarmente.

Inoltre, è stato annunciato Minecraft Dungeons che sarà disponibile in una versione completamente ottimizzata, con controlli touch nativi e una UI ridisegnata per una navigazione più semplice sugli schermi più piccoli, il tutto per fornire all’utente la possibilità di giocare a Minecraft Dungeons anche senza controller.

Xbox ha inoltre annunciato la nuova wave di titoli disponibili su Xbox Game Pass a partire dal 17 settembre, tra cui: