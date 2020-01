Con l’introduzione del bus PCIe 4.0, il mondo degli SSD NVMe è cambiato radicalmente, consentendo di raggiungere livelli di prestazioni decisamente superiori a quanto ottenuto con lo standard 3.0, quest’ultimo ormai al limite fisico di velocità.

Sfortunatamente, un enorme svantaggio di questi nuovi e velocissimi SSD è il prezzo per GB, pari al doppio rispetto ai drive basati sulla precedente versione dello standard PCI Express.

Se quindi si è alla ricerca di un drive a stato solido veloce ed economico, bisogna ripiegare esclusivamente sugli SSD 3.0, dove il mercato è incredibilmente saturo e un po’ tutti i prodotti si assomigliano… o quasi.

Entra quindi in scena lo Spectrix S40G, SSD di ADATA appartenente alla linea XPG con una particolarità: illuminazione RGB!

Avete capito: si tratta di un SSD dotato di illuminazione RGB completamente personalizzabile, e l’implementazione non richiede nemmeno cavi ausiliari, con il controllo dei settings gestiti direttamente tramite il socket M.2.

Quello che testeremo è lo Spectrix S40G nel taglio da 512 GB, con il drive disponibile in capienze da 256 GB a 2 TB e velocità massime rispettivamente di 3500 MB/s in lettura e 3000 MB/s in scrittura.

Senza ulteriori indugi, quindi, vi lasciamo alla recensione, buona lettura!