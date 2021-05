Jump to section

L’anno scorso, tra le fila di prodotti di ASUS, ha fatto la sua silenziosa comparsa una lineup di schede madri indirizzate ai content creators, con l’introduzione sul mercato della ProArt Z490-CREATOR 10G, scheda madre per processori LGA1200 dotata di una vasta pletora di connessioni, tra cui ad esempio Thunderbolt 3 ed Ethernet 10G, standard spesso presenti sui prodotti Apple contro cui l’hardware dedicato ai content creators si trova a competere.

Data la forte propensione alla produttività multimediale dei processori AMD, vista la presenza di CPU a ben 12 e 16 core, ASUS non ha aspettato a lanciare sul mercato una soluzione della gamma ProArt anche per i processori della casa di Sunnyvale, creando la scheda madre che analizziamo nella recensione di oggi, la ProArt B550-Creator.

Se avete letto la nostra recensione precedente, saprete che già con il chipset X570 ASUS ha avuto modo di lanciare una soluzione per la fascia “pro“, anche se il focus principale della Pro WS X570-ACE (recensione) era l’ambiente Workstation e Server, sacrificando leggermente le performance in favore della più completa stabilità a prescindere dalla situazione affrontata. Con la B550, invece, il focus principale di ASUS, come abbiamo accennato pocanzi, è la connettività.

Il set di features non si ferma certo al numero e alla tipologia di connessioni presenti, naturalmente: troviamo infatti tutta una serie di features di sicurezza e compatibilità che rendono la scheda madre oggetto della recensione di oggi la compagna ideale di ogni creatore di contenuti.

Senza fare ulteriori spoiler, vi lasciamo al resto della review: buona lettura!