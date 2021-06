Tanto tempo è passato dall’ultima review sui prodotti di Wilk Elektronic, azienda polacca specializzata in RAM, SSD e dispositivi di storage USB: si parla infatti di ben 4 anni dalla recensione delle Iridium da 2400 MHz (trovate il link QUI).

Dal 2017 ad oggi, ovviamente, l’azienda ha fatto passi da gigante sia in termini di prestazioni che in termini di varietà ed estetica dei prodotti, e il kit che andremo a testare nella recensione di oggi ne è un chiaro e sempio.

Le IRDM PRO DEEP BLACK vanno ad affiancare i due modelli già esistenti di IRDM PRO, nella colorazione black/gold e all-white, aggiungendo alla lineup una soluzione completamente nera e incredibilmente stealth ed elegante. Disponibili in kit single e dual channel, con capacità di 8 e 16 GB per modulo e tutti con la stessa frequenza di 3600 MHz e latenze 18-22-22, quello sul nostro banco di prova di oggi è il kit da 16 GB dual channel (con 2 moduli da 8 GB), e lo metteremo alla prova contro altri kit dalle specifiche simili.

Questa prima recensione vedrà l’adozione della nostra nuova piattaforma di test per le RAM con un 5950X al centro di essa, quindi tutti i risultati ottenuti in recensioni precedenti non sono compatibili con quelli ottenuti nelle recensioni precedenti.

Premesso tutto ciò, vi auguro buona lettura.