Jump to section

L’entrata in commercio dei moduli di memoria DDR5 ha complicato le cose per tutti coloro che utilizzano sul proprio sistema un grosso quantitativo di RAM: a causa dell’immaturità delle nuove piattaforme, infatti, è diventato almeno per il momento alquanto impraticabile disporre della massima capacità di memoria sui propri sistemi, nonostante le CPU siano diventate sempre più improntate al multi-core avvicinandosi a quella che una volta era la categoria HEDT (High End DeskTop).

Fortunatamente, sia da parte di Intel che da parte di AMD sono stati fatti enormi progressi per supportare capacità e velocità sempre maggiori, con AMD che grazie al codice AGESA 1.0.0.7B ha iniziato a supportare frequenze superiori ai tipici 6000 MT/s ed Intel che con la 13a Generazione di CPU ha migliorato fortemente il controller di memoria integrato nei processori, supportando kit veloci e dalla capienza elevata come quello oggetto della recensione di oggi.

Patriot ci ha infatti inviato uno dei kit più recenti della lineup Viper Gaming, il ramo dell’azienda dedicato alla creazione di prodotti per i videogiocatori incalliti (e non solo), con le Viper Elite 5 nella configurazione da 64 GB (con due moduli da 32 GB) e velocità DDR5-6200, con latenze CL42-46-46-86, e ovviamente compatibili sia con piattaforme Intel grazie ai profili XMP 3.0 che con piattaforme AMD grazie ai profili EXPO.

Senza ulteriori indugi, quindi, vi auguriamo buona lettura!