Dopo aver analizzato l’SSD più veloce dell’azienda, abbiamo sul banco di prova un kit di memorire di Crucial dalla capienza elevata e dalle frequenze particolarmente spinte. Certo, non si parla di un kit da 6 GHz, ma diciamo pure che per un utilizzo realistico del proprio PC le Ballistix MAX sono un candidato competitivo per sistemi ad alte prestazioni.

La linea Ballistix MAX è stata introdotta ad inizio 2020, con kit in versione RGB e non da 4000 MHz e 4400 MHz nei tagli di 2×8 GB e 2×16 GB, un vero e proprio ritorno all’Olimpo delle memorie RAM che ha permesso a Crucial, tra le altre cose, di combattere per il record del mondo di overclock su memoria DDR4, aggiudicandosi il primo record sopra i 7 GHz a Novembre del 2020. Un risultato simbolo dell’incredibile sforzo dell’azienda effettuato per tornare nel settore enthusiast con il botto.

Nella recensione di oggi, diamo un’occhiata al kit di memorie Ballistix MAX RGB nella capacità da 32 GB e nella frequenza di 4000 MHz, che secondo le specifiche di AMD rappresentano un obiettivo ideale per massimizzare le prestazioni dei processori Ryzen 5000. Vedremo quindi nella review di oggi come si comporta il kit da noi ricevuto da Crucial paragonandolo a kit dalle specifiche simili.

Senza ulteriori indugi, vi auguriamo buona lettura!