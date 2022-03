Sulla scia della nostra più recente recensione, che analizzava il comportamento prestazionale del “nuovo” SSD con NAND a 176L di Sabrent, oggi metteremo sotto torchio lo stesso SSD ma nella mastodontica variante da 4 TB, con il drive a stato solido della review odierna che rimpiazza l’omonimo Sabrent Rocket 4 Plus da 4 TB.

Anche in questo caso, l’SSD giunto in redazione presenta quasi tutte le stesse componenti utilizzate dal drive che va a sostituire, con l’unica (sostanziale) differenza nel tipo di NAND utilizzate che passano dalle Micron 3D TLC a 96 layer alle Micron 3D TLC a 176 layer “Fortis Max B47R”. Ci aspettiamo quindi un simile incremento prestazionale specie in applicativi poco sintetici e più realistici di un utilizzo quotidiano, scenari in cui i nuovi chip di memoria brillano particolarmente più delle serie precedenti.

Ecco quindi la nostra recensione del Sabrent Rocket 4 Plus da 4 TB con NAND B47R a 176L. Non mi resta che augurarvi buona lettura!