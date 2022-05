Sono passati ormai 18 mesi dal lancio della RX 6900 XT, 14 mesi da quello della RX 6700 XT e 9 mesi da quello della più abbordabile RX 6600 XT, periodo in cui acquistare una scheda o trovarla al prezzo di listino è risultato pressoché impossibile. Nelle ultime settimane, fortunatamente, abbiamo assistito ad un’inversione di trend che sta permettendo di accaparrarsi una scheda video con prezzi molto vicini all’MSRP, visto il declino del mining e un allentamento delle restrizioni imposte dal COVID nelle regioni asiatiche dove gran parte dell’elettronica di consumo viene prodotta.

Nonostante ci aspettiamo il lancio della nuova linea RX 7000 nel Q4 del 2022, AMD annuncia oggi la disponibilità di alcuni modelli “refresh” di alcune delle sue GPU, andando a colmare o restringere il divario con le soluzioni concorrenti di NVIDIA, con quest’ultima che d’altro canto presenta un maggior numero di SKU.

Le nuove schede grafiche che vedono oggi la luce sono la Radeon RX 6650 XT, la Radeon RX 6750 XT e la Radeon RX 6950 XT, oggetto della recensione di oggi nell’edizione NITRO+ PURE di Sapphire, che ci ha gentilmente fornito la scheda per il day one.

Di seguito riportiamo una tabella con le specifiche delle nuove schede paragonate a quelle che “sostituiscono”:

Radeon RX 6600 XT Radeon RX 6650 XT Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6750 XT Radeon RX 6900 XT Radeon RX 6950 XT GPU Navi 23 XT Navi 23 KXT Navi 22 XT Navi 22 KXT Navi 21 XTX Navi 21 KXTX Compute Units 32 32 40 40 80 80 TMU 128 128 160 160 320 320 ROP 64 64 64 64 128 128 Stream Processors 2048 2048 2560 2560 5120 5120 Interfaccia PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 Clock (Boost) 1968 (2589) MHz 2410 (2635) MHz 2321 (2581) MHz 2495 (2600) MHz 1825 (2250) MHz 2100 (2310) MHz Memoria 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Velocità memoria 16 Gbps 18 Gbps 16 Gbps 18 Gbps 16 Gbps 18 Gbps Bus 128 bit 128 bit 192 bit 192 bit 256 bit 256 bit Infinity Cache 32 MB 32 MB 96 MB 96 MB 128 MB 128 MB FP32 FLOPS 10.6 TFLOPS 10.79 TFLOPS 13.2 TFLOPS 13.31 TFLOPS 23 TFLOPS 23.65 TFLOPS TGP 160 W 180 W 230 W 250 W 300 W 335 W Processo produttivo TSMC N7 TSMC N7 TSMC N7 TSMC N7 TSMC N7 TSMC N7 Prezzo (MSRP) 379 $ 399 $ 479 $ 549 $ 999 $ 1099 $

Rispetto ai modelli che vanno a sostituire, i modelli “refresh” delle schede Navi 2x presentano una “nuova” GPU caratterizzata dalla lettera K (Navi 23 KXT, Navi 22 KXT, Navi 21 KXTX) possibilmente per differenziare un processo produttivo che è arrivato ad un livello di ottimizzazione particolarmente elevato o forse semplicemente per una questione di marketing.

Quello che invece non è marketing per niente è il passaggio per tutti i modelli RX 6×50 XT a VRAM da 18 Gbps (2250 MHz) contro quelle da 16 Gbps (2000 MHz) delle schede precedenti, con un consistente aumento delle frequenze di funzionamento su tutta la linea ed un aumento del TGP (che rappresenta il “Total Graphics Power”, ovvero l’assorbimento di corrente di tutta la scheda fatta eccezione per il sistema di illuminazione e raffreddamento) di 20 W per i modelli di fascia inferiore e di 35 W per la RX 6950 XT.

Un ulteriore punto di differenza si trova nei prezzi suggeriti (MSRP), che passano a 399 USD per la RX 6650 XT (contro i 379 per la RX 6600 XT), a 549 USD per la RX 6750 XT (contro i 479 della RX 6700 XT) e a ben 1099 USD per la RX 6950 XT (contro i 999 della RX 6900 XT), un incremento che più che un costo maggiore per le prestazioni elevate rispecchia piuttosto l’inflazione causata nel settore dell’hardware dagli ultimi due anni e mezzo di pandemia.

Per la recensione di oggi, Sapphire ha inviato in redazione una delle due schede di punta della nuova offerta, la NITRO+ RX 6950 XT PURE che presenta clock tra i più alti della serie RX 6950 XT di Sapphire, con un design a 4 slot e colorazione full white.

Buona lettura!