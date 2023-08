L’introduzione della quinta iterazione delle memorie a data rate doppio, per gli amici le DDR5, ha accompagnato le più recenti generazioni di piattaforme sia AMD che Intel, con AMD AM5 che supporta esclusivamente il nuovo standard ed Intel LGA1700 (su Z690 e Z790) che supporta sia le DDR4 che le DDR5.

Sfortunatamente, questa piattaforma è destinata ad essere l’ultima che supporterà ancora una volta le ormai “anziane” (almeno in termini tecnologici, visto il lancio avvenuto nel 2014) DDR4, rendendo necessario esplorare le nuove soluzioni ad alta velocità e/o capienza di cui la nuova generazione di memorie ad accesso casuale è capace.

XPG, il marchio gaming appartenente ad ADATA, non si è certo fatta scappare l’occasione per immettere sul mercato diverse linee di prodotti DDR5, con la linea più “importante” (cioè con più modelli) che si compone nella gamma Lancer, che consiste in kit da 32 o 64 GB e velocità che variano da DDR5-5200 a DDR5-7200, in versione con o senza RGB e in colorazione bianca o nera, insieme ad un’edizione “ROG Certified” con dissipatore argentato ed un’edizione “Mera Edition” (con Mera che è la Mascotte dell’azienda) in colorazione nera e un’immagine di Mera sui dissipatori, richiamando al design di schede grafiche di parecchie generazioni fa dove le mascotte delle aziende erano parte integrante del design dei prodotti.

Oggi in analisi abbiamo un kit dual channel da 32 GB (quindi con due moduli da 16 GB ciascuno), velocità di 6000 Mbps (o MT/s, o MegaHertz… insomma, avete capito) e CAS Latency 30, con design all-black ed una componente RGB completamente personalizzabile.

Con questa recensione apportiamo alcuni cambiamenti, destinati a durare fino al lancio delle piattaforme future, sia sul fronte della configurazione di sistema utilizzata che in alcuni dei benchmark, per rimanere al passo coi tempi e mostrare come si comportano le RAM con giochi e programmi più recenti.

Detto questo, non ci resta che augurarvi buona lettura!