XPG espande la serie GAMMIX S50 con il nuovo GAMMIX S50 Lite PCIe Gen 4×4 M.2 2280, aggiungendo un’ulteriore opzione agli utenti mainstream che desiderano sfruttare le potenzialità del PCIe 4.0. Dotato di un controller SM2267, l’interfaccia PCIe Gen4 ha anche il supporto all’NVMe 1.4. L’S50 Lite, quindi, può raggiungere prestazioni di lettura/scrittura sostenute fino a 3900/3200 MB/s. Offre inoltre prestazioni di lettura e scrittura casuali fino a 490/540 IOPS, offrendo agli utenti trasmissioni dati velocizzate per una maggiore produttività ed intrattenimento.

Grazie al controller SM2267 e al design termico ottimizzato, l’S50 Lite rimane fresco, per un’eccellente stabilità e durabilità. In combinazione con il Dynamic SLC Caching e l’Host Memory Buffer, le prestazioni risultano superiori a quelle degli SSD SATA.

Il nuovo drive di XPG è retrocompatibile con il PCIe 3.0 per facilità d’uso e praticità. Supporta la tecnologia per la correzione degli errori (LDPC) per rilevare e correggere una gamma più completa di errori, per trasferimenti più accurati ed ha una classificazione TBW (Total Bytes Written) più elevata. Con la protezione dei dati end-to-end (E2E), supporto alla tecnologia RAID e la crittografia AES a 256 bit, l’S50 Lite garantisce la sicurezza ed integrità dei dati.

L’XPG S50 Lite è disponibile nelle varianti da 1 TB e 2 TB ed è coperto da una garanzia di 5 anni.