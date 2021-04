XPG ha avviato una nuova collaborazione con Intel per un ultrabook certificato EVO da 15,6 pollici sottile e leggero dal nome XPG XENIA Xe. Con un design elegante e moderno, l’XPG XENIA Xe è costruito con uno chassis in alluminio anodizzato di alta qualità, ha uno spessore di soli 14,9 mm (0,58 pollici) e un peso di 1,65 kg (3,6 libbre). L’ultrabook è dotato di un processore Intel 11th Gen Core i5-1135G7 o i7-1165G7, grafica Intel Iris Xe, un display 1080P Full HD IPS da 15,6 pollici ad alta luminosità con touch capacitivo e l’SSD M.2 Nvme PCIe di XPG Gen4 ad alta velocità.

“Siamo molto entusiasti di presentare l’XPG XENIA Xe alla nostra community gaming, poiché manteniamo il nostro impegno nell’offrire prodotti premium e di alta qualità. L’XPG XENIA Xe è un esempio chiave da dare al pubblico così da dare l’accesso alla migliore tecnologia di Intel”, ha affermato Alex Yin, Chief Gaming Officer e General Manager di XPG. “Questo sistema è progettato per gli utenti che cercano una soluzione a 360° per il loro stile di vita, con una struttura solida e robusta che può far girare la testa con il suo design elegante e semplice fornendo al contempo potenza sufficiente per tutti gli usi quotidiani, inclusi i giochi in movimento o la creazione di contenuti leggeri e molto altro ancora”.

“Eravamo entusiasti di collaborare con il team XPG sul loro primo laptop sottile e leggero, l’XENIA Xe. E il prodotto risultante – con un design premium, processori Intel di 11° generazione ed SSD PCIe gen 4 di XPG abbinati alla piattaforma Intel EVO – è davvero impressionante! ” – Joel Christensen, direttore generale Intel Systems. Powered by XPG & Intel

È uno dei pochi nella sua categoria ad utilizzare la memoria LPDDR4x 4266MHz per un multitasking senza interruzioni e godendo di prestazioni eccezionali. In combinazione con il pluripremiato SSD PCIe Gen 4 di XPG, che fornisce una larghezza di banda doppia dei canali di lettura/scrittura rispetto al tradizionale SSD PCIe Gen 3, XPG XENIA Xe può essere utilizzato anche per giocare e creare contenuti senza compromettere la qualità, la portabilità e il comfort.

La batteria può durare fino a 16 ora, supporta la ricarica rapida, riattivazione ultra rapida, connettività Thunderbolt 4 ultraveloce, tecnologia wireless Intel Wi-Fi 6 avanzata, uno straordinario display touch da 15,6 pollici, altoparlanti di qualità, microfoni compatibili con Far-Field e una webcam IR per migliorare l’esperienza di interazione e conferenza.

Le dimensioni sono tra le più piccole nei laptop da 15″, lavorate con precisione a 355 x 230 x 14,9 mm e con un peso di soli 1,65 kg grazie allo chassis in alluminio robusto. Il display da 15,6 pollici a basso consumo, ma molto luminoso, presenta una cornice laterale stretta di 4,9 mm e un rapporto schermo/corpo dell’87%. Per la trasportabilità è dotato di un pacco batteria al litio da 73,41 Wh con capacità incredibilmente elevata, oltre a un caricabatterie ultra-piccolo da 65 W.

La disponibilità di XPG XENIA Xe può variare in base alla regione. Per conoscere la disponibilità e i prezzi specifici nella tua regione, contattare XPG tramite https://xpg.com/en/xpg.

Comunicato stampa