In arrivo il cross-Play Beta su Overwatch grazie all’ultimo aggiornamento di Battle.net. I giocatori di tutto il mondo, quindi, possono unirsi indipendentemente da quale sia la loro piattaforma preferita. L’aggiornamento globale di Battle.net unisce gli elenchi amici di diversi territori in uno solo, per cui i giocatori non hanno più bisogno di cambiare regione su Battle.net per giocare con amici dall’altra parte del pianeta.

Per la pubblicazione del cross-play, tutti i giocatori dovranno creare un account Battle.net e collegarvi i loro account delle console. Tutti coloro che seguono i passaggi qui sotto e si connettono a Overwatch entro il 31 dicembre 2021 riceveranno un Forziere Dorato per festeggiare il lancio di Cross-Play Beta.

Cross-Play Beta di Overwatch verrà pubblicato ufficialmente nel prossimo futuro su PC, PlayStation, Nintendo Switch e Xbox.

