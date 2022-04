In datata odierna è stata rilasciata, da parte di FinalWire Ltd., la nuova versione AIDA64 giunta alla release 6.70 la quale aggiunge gli strumenti di benchmark ottimizzati AVX2 e SSE4 multi-thread a 64 bit sia per i processori desktop e mobili Intel Jasper Lake e Lakefield sia per le future soluzioni desktop e mobili basate su Alder Lake-N.

Viene introdotto inoltre un nuovo stress test AVX-512 ottimizzato dei processori Intel Skylake-X, Cannon Lake, Ice Lake, Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake e Raptor Lake e il supporto avanzato per le schede madri LGA1700 e per le NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. AIDA64 v6.70 utilizza le istruzioni AVX-512, AVX2, AVX, Fused Multiply-Add (FMA) e l’accelerazione hardware AES-NI con i processori Intel compatibili.

È possibile scaricare la nuova versione di AIDA64 a questo link.

