Prosegue la tradizione di Razer di chiamare i propri mouse da gioco con il nome di serpenti. Uno degli esemplari squamati che mancava all’appello nel roster dell’azienda era proprio il Cobra, che dà il nome al mouse da gioco oggetto della recensione di oggi.

Non ha ambizioni da top di gamma e non si rivolge a una nicchia specifica di giocatori: Razer Cobra (nella versione wired) è un mouse pensato per offrire un’esperienza bilanciata, con un design compatto, un peso contenuto e un’illuminazione RGB integrata che strizza l’occhio anche a chi cerca qualcosa di visivamente più “scenico” sulla scrivania.

Grazie al suo sensore da 8500 DPI e alle dimensioni contenute, Razer è riuscita a contenere sia il prezzo che il peso del Cobra, introducendo una soluzione full RGB della casa in una fascia che prima veniva occupata da alternative più scarne e spartane.

Senza ulteriori indugi, quindi, ecco la nostra recensione completa del Razer Cobra Gaming Mouse. Buona lettura!