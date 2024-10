Dopo uno sviluppo che ha richiesto un decennio di ricerca della perfezione Noctua, azienda numero uno al mondo per soluzioni di raffreddamento ad aria, presenta oggi la nuova versione della leggendaria ventola da 140 millimetri, la NF-A14x25 G2.

Prendendo il meglio dalle NF-A14 e dalla NF-A12x25, la nuova NF-A14x25 G2 punta ad essere una ventola “tuttofare”, capace di garantire prestazioni elevate in situazioni di bassa resistenza ed elevata portata come ventola da case o alta resistenza e massima pressione statica come nel caso di radiatori per sistemi a liquido e dissipatori. Per massimizzare le prestazioni, è fornita in dotazione una guarnizione anti-vibrazione (NA-AVG2-LR) che crea una chiusura quasi ermetica quanto installate le NF-A14x25 G2 su radiatori. Come se non bastasse, sarà possibile poi combinare il telaio AAO (Advanced Acoustic Optimisation) con i distanziali NA-IS1-14 che permettono quindi di ottenere silenziosità ancora più elevate e portata d’aria maggiorata in spazi particolarmente ristretti.

Le ventole utilizzano lo stesso materiale Sterrox LCP (Liquid Crystal Polymer) utilizzato sulle NF-A12, e al pari del modello di dimensioni inferiori ciò è necessario per ottenere una minore distanza tra il bordo delle pale ed il telaio, che scende a soli 0.7 millimetri. L’hub motore, inoltre, dispone di scanalature che redirezionano l’aria verso le pale, massimizzando la portata e la pressione statica.

Il nuovo motore etaPERF a perdite di potenza ridotte con la tecnologia Smooth Commutation Drive 2 non garantisce soltanto un’efficienza energetica senza pari ed un funzionamento fluido, ma grazie alla funzionalità SupraTorque garantisce una velocità di rotazione costante anche in situazioni in cui l’aria spostata dalla ventola incontra resistenza, ottenendo quindi le massime prestazioni su radiatori e dissipatori.

La ventola è disponibile in una versione standard PWM con velocità massima di 1500 RPM, una versione super silenziosa LS-PWM con velocità massima di 800 RPM e nella variante Sx2-PP che contiene due ventole la cui velocità di rotazione ha un offset di ± 25 RPM. Questo offset risulta particolarmente vantaggioso in situazioni di push-pull dove più ventole lavorano affiancate, come su radiatori da 280 e 420 millimetri o come ventole da case: la differenza di velocità permette di evitare fastidiosi ronzii o fruscii dovuti alla risonanza.

Completa la dotazione delle nuove NF-A12x25 G2 il sempreverde cuscinetto SSO2, ormai un punto di riferimento nella categoria, insieme ad un bundle ricco di accessori e la tipica garanzia Noctua di ben 6 anni.

Di seguito la tabella delle specifiche:

Le nuove NF-A14x25 G2 PWM, NF-A14x25 G2 LS-PWM e NF-A14x25 G2 Sx2-PP sono già disponibili presso i rivenditori autorizzati ed Amazon:

NF-A14x25 G2 PWM: EUR 39.90 (Amazon)

NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP: EUR 76.90 (Amazon)

NF-A14x25 G2 LS-PWM: EUR 39.90 (Amazon)