Il catalogo GeForce NOW è stato arricchito di ben 12 ulteriori giochi, tra cui Spacebase Startopia. GeForce NOW supporta le più grandi vetrine di giochi digitali su PC ed è arrivato il momento di approfittare dei saldi più convenienti su Steam, Epic Game Store e Ubisoft Connect per arricchire la vostra libreria.

Di seguito vi proponiamo una selezione dei titoli attualmente in saldo nei principali store virtuali, e in aggiunta la lista degli ultimi titoli in arrivo su GeForce NOW.

Ubisoft

Square Enix

Just Cause 3 – 85% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Just Cause 4: Reloaded – 80% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration – 80% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition – 75% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Deep Silver

Gods Will Fall – 20% di sconto fino all’8 aprile (Epic Games Store)

Metro Exodus: Standard Edition – 66% di sconto fino all’8 aprile (Epic Games Store)

Outward – 70% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Kalypso Media

Commandos 2 – HD Remaster – 40% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Immortal Realms: Vampire Wars – 50% di sconto fino al 29 marzo(Steam)

Praetorians – HD Remaster – 40% di sconto fino al 29 marzo(Steam)

Other GFN Thursday Favorites

Car Mechanic Simulator 2018 – 60% di sconto fino al 2 aprile (Steam)

Farm Manager 2018 – 90% di sconto fino al 2 aprile (Steam)

Lonely Mountains: Downhill – 33% di sconto fino al 31 marzo (Steam)

Superhot – 60% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Superhot: Mind Control Delete – 60% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Thief Simulator – 62% di sconto fino al 2 aprile (Steam)

Tower of Time – 75% di sconto fino al 1° aprile (Steam)

GeForce NOW cresca ancora

Nonostante l’annuncio legato a queste ottime occasioni d’acquisto, non dimenticate che oggi è un giovedì all’insegna di #GFN, ciò si traduce in nuovi ed entusiasmanti titoli in arrivo direttamente sul nostro store.

Lista completa dei giochi disponibili a partire da questa settimana: