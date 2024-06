Black Ops ritorna con una storia epica ed un livello di azione sconvolgente nella trama più insidiosa mai vista prima, con Call of Duty: Black Ops 6. Ambientata negli anni ’90, questa nuova esperienza offre l’esperienza Black Ops più mozzafiato e spettacolare mai realizzata, dove i giocatori dovranno mettere in discussione tutto e non potranno fidarsi di nessuno. La verità mente.

La campagna Black Ops 6 offre un gameplay dinamico che include una varietà di stili di missione con scene celebri e momenti ricchi di azione, rapine ad alto rischio e attività di spionaggio. In un’esperienza multigiocatore di altissimo livello, i giocatori metteranno alla prova le proprie abilità su 16 nuove mappe al momento del lancio, incluse 12 mappe principali 6v6 e quattro mappe Strike che possono essere giocate 2v2 o 6v6.

Black Ops 6 segna anche l’epico ritorno di Round-Based Zombies, la modalità preferita dai fan in cui i giocatori elimineranno orde di non morti in due nuovissime mappe al momento del lancio. Dopo il lancio, i giocatori potranno aspettarsi mappe ancora più entusiasmanti e nuove esperienze di gioco sia nel multigiocatore che nella modalità Zombi.

Call of Duty: Black Ops 6 – Pacchetto completo

Un emozionante Black Ops, sviluppato da Treyarch e Raven Software, con una nuovissima campagna narrativa emozionante, una coinvolgente modalità multigiocatore con 16 nuove mappe multigiocatore fin dal primo giorno, incluse 12 mappe principali 6v6 e quattro mappe Strike più piccole che possono essere giocate 2v2 o 6v6, insieme al ritorno delle funzionalità preferite dai fan come la modalità Classic Prestige e Theater mode, e una nuovissima esperienza Zombi che offre da subito due nuove e uniche mappe dedicate.

Nuovi livelli di innovazione sono infusi in tutto il gioco per l’esperienza Black Ops più raffinata e iconica fino ad oggi

Nell’intero gioco, Black Ops 6 presenta un nuovo sistema di movimento all’avanguardia, completamente nuovo per il franchise, Omnimovement, che consente ai giocatori di scattare, tuffarsi e scivolare in qualsiasi direzione, combinato con la possibilità di ruotare di 360 gradi in posizione prona, garantendo ai giocatori di Black Ops 6 una libertà di movimento e una flessibilità tattica senza precedenti

Campagna – La trama più epica di Black Ops di sempre.

Ambientato dopo gli eventi di Black Ops Cold War e legato ai flashback degli anni ’80 di Black Ops 2, Black Ops 6 è ambientato all’inizio degli anni ’90 durante un periodo di transizione e sconvolgimento nella politica globale, caratterizzato dalla fine della Guerra Fredda

Campagna avvincente sviluppata da Raven Software che offre una narrativa epica, non vincolata dalle classiche regole di ingaggio: una cospirazione governativa coinvolgente e una thriller di spionaggio unico.

Varietà di missioni che ti faranno girare il mondo insieme ad un gameplay di azione pieno di colpi di scena tipici di Black Ops

I giocatori attraverseranno la dura tundra russa, il vasto deserto del Medio Oriente, l’Europa meridionale e gli Stati Uniti in una corsa contro il tempo

Presenti i personaggi iconici Frank Woods e Russell Adler, con nuovi alleati tra cui Troy Marshall e Jane Harrow

I gadget e l’equipaggiamento degli anni ’90 offrono ulteriori possibilità di combattimento e azione furtiva

La nuova Safehouse, un maniero abbandonato e sito segreto del KGB, offre un hub della campagna in cui i giocatori potranno scegliere di conoscere gli alleati, esplorare e risolvere enigmi, raccogliere informazioni e potenziamenti o andare alla bacheca delle prove per selezionare le missioni

Multigiocatore – Multigiocatore firmato Black Ops con il nuovissimo Omnimovement

Il movimento in tutte le modalità è stato ridefinito come mai prima d’ora grazie all’Omnimovement, che consente ai giocatori di muoversi in modo realistico e di concatenare i movimenti come un vero eroe d’azione.

Omnimovement permette ai giocatori di sprintare, scivolare e tuffarsi in qualsiasi direzione, insieme alla nuova Supine Prone, la capacità di ruotare mentre si è proni, garantendo ai giocatori di Black Ops 6 una maggiore libertà di movimento e flessibilità tattica.

Le innovazioni nel campo dei movimenti includono anche le nuove capacità di Movimento Intelligente e di Slicing degli angoli.

Il Multigiocatore Treyarch sviluppato per Black Ops dispone di 16 nuove mappe al lancio, tra cui 12 mappe principali 6v6 e quattro mappe Strike che possono essere giocate in 2v2 o 6v6

Il tradizionale Prestigio Classico, amato dai fan, torna dal primo giorno. Più grande e più gratificante che mai, c’è sempre qualcosa verso cui progredire.

Ritorna la modalità Theater, che permette ai giocatori di rivivere i loro migliori momenti da eroi d’azione da ogni angolazione.

Nuova opzione per utilizzare i preset dell’HUD, compresa la possibilità di spostare la mini-mappa e rimuovere gli elementi dell’HUD per un’interfaccia minimalista.

Zombies – Ritorna il gioco degli zombi a rounds

Black Ops 6 segna il ritorno di Zombies a rounds, una modalità amata dai fan in cui i giocatori dovranno abbattere ondate sempre più difficili di non morti.

Due nuovissime mappe al lancio – Liberty Falls e Terminus – presentano un mix curato di armi e potenziamenti potenti, nemici letali e tonnellate di segreti da scoprire

Informazioni aggiuntive