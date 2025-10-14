be quiet! amplia la sua gamma di sistemi di raffreddamento per PC con il nuovo Pure Rock Slim 3, un dissipatore compatto, silenzioso ed efficiente, pensato per chi cerca prestazioni termiche elevate anche nei case più piccoli. Successore diretto del Pure Rock Slim 2, il nuovo modello introduce un sistema di montaggio migliorato, un design più raffinato e una ventola PWM da 100 mm estremamente silenziosa, con una rumorosità massima di appena 24,8 dBA.

Con una capacità di dissipazione di 130W TDP, il Pure Rock Slim 3 è perfetto per PC gaming compatti, sistemi multimediali e build entry-level che puntano su silenziosità e affidabilità.

Le tre heatpipe in rame da 6 mm con tecnologia Direct Touch assicurano un trasferimento termico rapido ed efficiente, mentre il profilo asimmetrico lascia spazio libero ai banchi RAM.

L’installazione è alla portata di tutti grazie al nuovo sistema di montaggio semplificato, compatibile con le piattaforme AMD e Intel.

Il look sobrio e moderno — con finitura nero opaco e grigio canna di fucile — si integra alla perfezione in qualsiasi configurazione. Disponibile dal 28 ottobre 2025 al prezzo consigliato di 26,90 euro, il be quiet! Pure Rock Slim 3 unisce raffreddamento silenzioso, design compatto e qualità tedesca, il tutto coperto da 3 anni di garanzia.