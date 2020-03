Activision sta per rilasciare un nuovo aggiornamento per Call of Duty: Warzone, titolo free to play che sta ottenendo molta attenzione dai giocatori di tutto il mondo nonostante sia passato solo poco più di una settimana dal lancio. Il nuovo update verrà rilasciato oggi alle ore 19 italiane e introdurrà le seguenti armi:

725

Carabina MK2

.50 GS

EBR-14

Queste potranno essere usati per il battle royale e saranno disponibile sia come comune che come rarità non-comune. Inoltre, verrà introdotto anche Talon, un nuovo operatore che sarà pronto per l’acquisto in un bundle dove troverete anche la sua Mossa Finale e due blueprint per armi Leggendarie.

Sarà disponibile il Call of Duty: Endowment Defender Pack, che con i suoi contenuti consente di aiutare la Call of Duty Endowment, organizzazione non-profit che si prende cura dei veterani dopo il ritorno a casa, aiutandoli a trovare un nuovo lavoro.

Ricordiamo che Warzone è disponibile gratis come download standalone per tutti i giocatori su PC, PS4 e Xbox One con funzionalità di cross-play.