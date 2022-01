Oggi, in occasione dell’evento livestream 2022 Product Premiere, il Presidente e CEO di AMD Dr. Lisa Su insieme ad alcuni dirigenti dell’azienda hanno annunciato nuovi dispositivi per PC notebook e desktop in grado di assicurare il massimo in termini di produttività, creazione di contenuti e gaming experience. Nel corso dell’evento, sono stati rivelati oltre 30 nuovi prodotti AMD tra cui:

Venti nuovi processori AMD Ryzen serie 6000: Basati sull’architettura a 6nm “Zen 3+” e dotati della grafica integrata AMD RDNA 2 per l’esperienza Ryzen più veloce di sempre, la nuova lineup include Ryzen 6000 U-Series, la combinazione perfetta di performance ed efficienza per notebook sottili e leggeri e i processori Ryzen 6000 H-Series Mobile per potenti laptop pensati per il gioco e la creazione di contenuti.

Processore desktop Ryzen 7 5800X3D: Il primo processore AMD Ryzen con tecnologia AMD 3D V-Cache™ che offre incredibili esperienze di gioco. Basato sull’architettura “Zen 3”, il nuovo processore desktop Ryzen 7 5800X3D è il processore per gaming più veloce al mondo, offrendo una media di gaming 1080p più veloce del 5% su titoli selezionati rispetto alla concorrenza.

Cinque AMD Radeon RX 6000M Series e nuove GPU Radeon RX 6000S Series mobile: la nuova ed ampliata gamma di soluzioni Radeon RX 6000M mobile offre prestazioni di gioco epiche per i notebook premium di prossima generazione. La nuova linea grafica Radeon RX 6000S mobile è ottimizzata per garantire efficienza energetica ed esperienza di gioco ad alte prestazioni nel segmento dei notebook ultra sottili.