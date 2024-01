NVIDIA ha annunciato oggi la famiglia di GPU GeForce RTX 40 SUPER, tra cui GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER e GeForce RTX 4070 SUPER, progettate per fornire maggiori prestazioni in tutti i giochi più recenti e per sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale nei PC moderni.

Queste nuove GPU, basate sull’architettura NVIDIA Ada Lovelace, offrono una potenza che arriva fino a 52 shader TFLOPS, 121 RT TFLOPS e 836 AI TOPS per affrontare ogni sessione di gioco e permettere agli utenti di vivere l’intrattenimento in un modo mai visto prima.

I PC gamer richiedono il massimo in termini di qualità visiva e grazie alle tecnologie potenziate dall’AI come NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) Super Resolution, Frame Generation e Ray Reconstruction unite al ray tracing, queste schede sono in grado di offrire esperienze straordinarie: in titoli come Diablo IV, Pax Dei e Horizon Forbidden West basta un semplice clic per accedere a un nuovo modo di giocare. Con DLSS, sette pixel su otto possono essere generati dall’intelligenza artificiale, accelerando il rendering in full ray tracing fino a 4x con una migliore qualità dell’immagine.

Un salto in avanti nel campo dell’informatica grazie all’intelligenza artificiale

Le nuove GPU GeForce RTX SUPER sono il modo migliore per sperimentare l’intelligenza artificiale sui PC.

I Tensor Core dedicati all’AI forniscono fino a 836 AI TOPS per garantire il massimo delle funzionalità per l’intelligenza artificiale in game, con app dedicate alla content creation e nella produttività quotidiana.

NVIDIA TensorRT è un software per il deep learning ad alte prestazioni, che include un ottimizzatore di inferenza di deep learning, un runtime che offre risultati con una latenza ridotta e un throughput elevato per applicazioni di inferenza. TensorRT-LLM per Windows è una libreria open source che accelera le prestazioni di inferenza per i più recenti large language model (LLM). Nei carichi di lavoro AI, la GeForce RTX 4080 SUPER genera video oltre 1,5 volte più veloci e immagini oltre 1,7 volte più veloci rispetto all’RTX 3080 Ti.

Per il gaming, il DLSS offre una maggiore immersione nei giochi, mentre le applicazioni di intelligenza artificiale generativa come Adobe Photoshop sfruttano i Tensor Core per velocizzare i flussi di lavoro. Per la produttività, NVIDIA Broadcast può rimuovere il rumore di fondo e generare sfondi virtuali estremamente realistici.

Grazie alle nuove GPU GeForce RTX SUPER, gli utenti possono sbloccare tutto il potenziale dell’intelligenza artificiale disponibile sui PC Windows.

Illimitato potere per il 4K: la GeForce RTX 4080 SUPER

La GeForce RTX 4080 SUPER è in grado di supportare giochi in full ray-tracing in 4K. Le prestazioni sono fino a 1,4 volte superiori rispetto alla GeForce RTX 3080 Ti con DLSS Frame Generation disattivato. Con 836 AI TOPS, il DLSS Frame Generator è in grado di offrire un ulteriore incremento delle prestazioni, rendendo la RTX 4080 SUPER due volte più veloce della RTX 3080 Ti. Tutto questo è possibile anche grazie al maggior numero di core e a una memoria più veloce. La RTX 4080 SUPER sarà disponibile a partire da 31 gennaio, con un prezzo di $999.

L’ideale per il 1440p: GeForce RTX 4070 Ti SUPER

L’RTX 4070 Ti SUPER è la GPU perfetta per godersi i giochi a dettagli massimi con frame rate elevato in 1440p. Rispetto all’RTX 4070 Ti, ha più core, un frame buffer aumentato a 16 GB e un bus di memoria a 256 bit, con un significativo aumento della larghezza di banda della memoria a 672 GB/sec. È 1,6 volte più veloce di una RTX 3070 Ti e 2.5x con DLSS 3. La GeForce RTX 4070 Ti SUPER sarà disponibile a partire dal 24 gennaio a $799.

Perfettamente bilanciata: la GeForce RTX 4070 SUPER

L’RTX 4070 SUPER arriva con il 20% di core in più rispetto all’RTX 4070, rendendola più veloce di un RTX 3090 con consumi estremamente ridotti. Sfruttando il DLSS 3 le prestazioni aumentano portando la RTX 4070 SUPER ad essere fino a 1,5 volte più veloce della RTX 3090. Sarà disponibile a partire dal 17 gennaio a $599.