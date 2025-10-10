Creative Technology alza nuovamente l’asticella con i nuovi Aurvana Ace 3, auricolari true wireless che combinano design elegante, tecnologia d’avanguardia e un suono personalizzato sulle orecchie di chi li indossa. Grazie ai driver a stato solido xMEMS, al supporto Snapdragon Sound™ con aptX™ Lossless e alla personalizzazione Mimi, questi auricolari promettono un’esperienza di ascolto autenticamente hi-fi, totalmente senza fili.

Audio wireless in qualità CD

Gli Aurvana Ace 3 supportano Snapdragon Sound™ con aptX™ Lossless e LDAC, due delle tecnologie più avanzate per la trasmissione audio in alta risoluzione. Il risultato è una qualità da CD o superiore, ma senza cavi: una rarità nel mondo dei true wireless.

(Per sfruttare al massimo queste funzioni, serve un dispositivo compatibile e contenuti in alta risoluzione.)

Suono su misura con Mimi

Ogni persona sente in modo diverso. La tecnologia Mimi analizza il profilo uditivo dell’utente e calibra l’audio in tempo reale, restituendo profondità, equilibrio e dettagli che spesso passano inosservati con gli auricolari tradizionali. Il risultato? Un suono cucito addosso, capace di far emergere ogni sfumatura nascosta.

Potenza e precisione: la coppia xMEMS + driver dinamico

All’interno degli Aurvana Ace 3 batte un sistema dual-driver ibrido: un componente xMEMS per le alte frequenze cristalline e un driver dinamico custom per i bassi pieni e naturali.

L’abbinamento offre un equilibrio sonoro raro: definizione e potenza, con un livello di dettaglio superiore alla media del segmento.

Intelligenza e comfort

Gli Aurvana Ace 3 non puntano solo sulla qualità del suono, ma anche sull’esperienza d’uso. Offrono cancellazione attiva del rumore ibrida e adattiva, rilevamento intelligente dell’indossabilità (pausa e ripresa automatica della musica) e piena gestione tramite App Creative, che consente di aggiornare il firmware e personalizzare le impostazioni in base alle preferenze dell’utente.

Disponibilità e prezzo

Gli Aurvana Ace 3 sono già disponibili su creative.com/ace3 al prezzo consigliato di 149,99 euro. La distribuzione nei punti vendita locali seguirà a breve tramite i rivenditori autorizzati.

Scheda tecnica rapida