AVM amplia la propria gamma di dispositivi con il nuovo FRITZ!Repeater 1700, un ripetitore compatto che introduce il Wi-Fi 7 anche nei modelli da presa elettrica. L’obiettivo è chiaro: offrire prestazioni elevate e stabilità di connessione in un formato piccolo e facile da installare.

Rispetto al precedente FRITZ!Repeater 1200 AX, il nuovo modello raggiunge velocità fino a 3600 Mbit/s combinando le bande da 2,4 e 5 GHz, con un incremento di circa 600 Mbit/s rispetto alla generazione precedente.

Il tutto supportato dalla solida tecnologia FRITZ! Mesh, che assicura una copertura Wi-Fi uniforme e ottimizzata in tutta la casa.

Sul piano tecnico, il FRITZ!Repeater 1700 sfrutta la Multi-Link Operation, una caratteristica del Wi-Fi 7 che permette il trasferimento simultaneo dei dati su più bande di frequenza. Questo si traduce in una connessione più fluida, reattiva e stabile anche quando diversi dispositivi sono collegati contemporaneamente.

La presenza di una porta LAN gigabit consente inoltre di integrarlo facilmente in una rete domestica cablata, offrendo la massima flessibilità d’uso.

AVM ha pensato anche a chi desidera una copertura totale: il dispositivo sarà presto disponibile anche in versione Mesh Set da due o tre unità. Questa soluzione permette di estendere il Wi-Fi su più piani o stanze, anche con router di altri marchi, mantenendo comunque tutti i vantaggi dell’ecosistema FRITZ!.

Come da tradizione, l’azienda tedesca garantisce 5 anni di garanzia e aggiornamenti gratuiti per sicurezza e funzionalità, confermando la propria attenzione alla qualità e alla longevità dei prodotti.

Il FRITZ!Repeater 1700 è già disponibile al prezzo consigliato di 119 euro IVA inclusa.

Scheda tecnica in breve

Ripetitore dual-band Wi-Fi 7 (2,4 e 5 GHz)

Velocità: fino a 2880 Mbit/s su 5 GHz e 688 Mbit/s su 2,4 GHz

Supporto Mesh Wi-Fi e Multi-Link Operation

Porta LAN gigabit integrata

Crittografia WPA3 per la massima sicurezza

Compatibile con qualsiasi router tramite WPS

Gestione e ottimizzazione della posizione tramite FRITZ!App Wi-Fi

Per maggiori informazioni: it.fritz.com