SINGAPORE – 21 maggio 2020 – Creative Technology porta l’estetica del PC al livello successivo con Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition, accompagnando le vittorie di ogni giocatore con una sinfonia di luci e suoni. Disponibile in quantità limitata, i giocatori possono trasformare ogni PC in uno spettacolo di luci e colori, combinati alla potente tecnologia Sound Blaster.

Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition si presenta con un’elegante finitura bianca metallizzata ed è dotata di quattro LED RGB personalizzabili che sfruttano l’Aurora Reactive Lightning System di Creative. Con 16,8 milioni di colori personalizzabili, Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition offre ai giocatori la possibilità di costruire la postazione da gaming definitiva con suoni e giochi di luce spettacolari.

Come per Sound BlasterX AE-5 Plus lanciato lo scorso mese, la Pure Edition supporta Dolby Digital Live e la codifica DTS Connect, per offrire più opzioni per i dispositivi audio esterni. Supporta inoltre l’ultimo software Sound Blaster Command, che presenta un’interfaccia intuitiva e una schermata delle impostazioni facile da usare.

Prezzo e disponibilità

È possibile acquistare Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition al prezzo di €189,99 ed è disponibile su Creative.com

Comunicato Stampa