Con la patch 1.5 / Aggiornamento next-gen, Cyberpunk 2077 sfrutta tutta la potenza extra dell’hardware delle console di nuova generazione, permettendo di utilizzare il ray-tracing e lo scaling dinamico fino a 4K, e avendo tempi di caricamento velocizzati e una ampia varietà di migliorie tecniche e grafiche. Permette inoltre di utilizzare le funzionalità del controller DualSense: i trigger adaptivi e il feedback aptico.

Lo studio ha pubblicato due video footage di gameplay tratti da Xbox Series X e PlayStation 5. I giocatori che desiderano provare il gioco prima di acquistarlo possono farlo gratuitamente grazie alla prova a tempo limitato disponibile su Xbox Series X|S e PlayStation 5. La prova gratuita sarà disponibile per 30 giorni fino al 15 marzo ore 17:00 CET e fornirà l’opzione di continuare la propria avventura dopo l’acquisto.

In modo similare, coloro che hanno iniziato la loro avventura a Night City su Xbox One e PlayStation 4 potranno trasferire i loro salvataggi di gioco alle rispettive versioni per nuova generazione. I dettagli riguardanti il processo di trasferimento possono essere consultati sul sito dell’aggiornamento.

Scopri di più sull’aggiornamento next-gen/Patch 1.5

L’aggiornamento porta con sè diverse miglioramenti su tutte le versioni di Cyberpunk 2077. Questi spaziano da ottimizzazione delle performance e della stabilità del gioco, aggiustamenti a gameplay ed economia del gioco, funzionalità dell’open world, uso della mappa, nuove interazioni per le relazioni e un sistema di Fixer migliorato. Inoltre, sono stati aggiunti nuovi contenuti, tra cui appartamenti affittabili, nuovi equipaggiamenti, opzioni di personalizzazione del personaggio, e altro ancora. Maggiori dettagli sull’argomento sono consultabili qui.

Consulta la lista dei cambiamenti per la Patch 1.5

In seguito all’uscita della patch 1.5/aggiornamento next-gen, Cyberpunk 2077 è ora disponibile su Xbox Series X|S e PlayStation 5 come aggiornamento gratuito per i possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4, oltre ad essere disponibile all’acquisto. Il gioco e la patch 1.5 sono disponibili su Xbox One, PlayStation 4, Stadia, e PC.

Per maggiori informazioni sul gioco, recati su cyberpunk.net.