In occasione del Computex 2024, Kingston Technology ha mostrato il suo showroom denominato “Racing Beyond Limits“, con una netta ispirazione al mondo delle corse. Durante la famosa fiera Taiwanese, infatti, il produttore ha mostrato in anteprima l’edizione limitata delle Kingston FURY Renegade DDR5, con un dissipatore di calore in alluminio dai toni rosso e nero ed un design ispirato al mondo delle auto da corsa: non è soltanto l’aspetto ad essere in edizione limitata, con le memorie che raggiungono un’impressionante velocità di 8000 MT/s e che sono disponibili in una capacità di 48 GB (2 moduli da 24 GB in dual channel).

Non manca ovviamente la possibilità di personalizzare l’illuminazione RGB dei moduli grazie ai 19 preset di effetti luminosi, presentando infine profili Intel XMP 3.0 per una rapida attivazione del profilo overclockato delle memorie.

Oltre alle Renegade Limited Edition, il brand ha mostrato le nuove FURY Impact DDR5 nell’innovativo formato CAMM2, quest’ultimo volto a sostituire le SO-DIMM garantendo capacità uguali o superiori ed un ingombro ridotto, a tutto vantaggio delle dimensioni dei portatili.

Sempre nello spirito corsaiolo, il veloce e compatto Kingston XS1000 è stato presentato in una nuova colorazione rossa, mantenendo i tagli da 1 e 2 TB e le velocità di lettura e scrittura rispettivamente di 1050 MB/s e 1000 MB/s.

Non sono mancate le anticipazioni sui prodotti futuri dell’azienda, con Kingston che ha mostrato un nuovo SSD NVMe PCIe Gen4x4, nome in codice “Kenting Bay”, con tagli da 500 GB a 4 TB e velocità di lettura e scrittura sequenziale fino a 6000 MB/s e 5000 MB/s, il tutto con form factor M.2 2280.