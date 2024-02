la Stagione dei Costrutti è disponibile ora in Diablo IV. I player potranno scoprire il Telaio, un’antica tecnologia creata molto tempo fa da Zoltun Kulle e Ayuzhan di Caldeum. Tuttavia, il demone Malphas se n’è appropriato per scopi nefasti e i giocatori dovranno trovare un modo per sconfiggerlo assieme ai suoi costrutti letali. Ma non lo faranno per conto loro, un nuovo Costrutto Siniscalco robotico stagionale combatterà al loro fianco e potrà essere personalizzato con delle Pietre di Controllo e Pietre di Regolazione magiche per adattarlo al proprio stile di gioco. Assieme si potranno esplorare le Cripte, nuovissime spedizioni irte di pericoli ma che offrono grandi ricompense a chi giungerà fino alla fine.

Nella Stagione dei Costrutti arriveranno le Forche Caudine, una competizione in una spedizione a rotazione settimanale per ottenere un posto in cima alle classifiche. Saranno disponibili maggiori dettagli in un aggiornamento futuro. Questa stagione prevederà anche diversi aggiornamenti generali, tra cui la Marea infernale attiva ogni ora, il supporto WASD per la tastiera, una scheda del Forziere aggiuntiva, miglioramenti alla riassegnazione dell’Albero Abilità, aggiornamenti all’interfaccia dello scambio di oro e altro ancora.