Samsung ha annunciato oggi l’uscita dell’SSD 990 EVO, l’ultima novità della linea di SSD consumer dell’azienda, che offre prestazioni elevate con una migliore efficienza energetica. Progettata per migliorare le esperienze informatiche di tutti i giorni, come il gaming, il lavoro e l’editing di video/foto, l’unità SSD NVMe è destinata a essere la soluzione ideale per i consumatori.

“Samsung ha sfruttato le sue tecnologie di memoria avanzate per soluzioni SSD ottimizzate e, per il nostro ultimo prodotto consumer, abbiamo combinato innovazione e praticità per migliorare le esperienze informatiche degli utenti”, ha dichiarato Hangu Sohn, Vice President of Memory Brand Product Biz Team di Samsung Electronics. “Il 990 EVO bilancia prestazioni, efficienza energetica e affidabilità, rendendolo una scelta adattabile all’interfaccia più recente e adatta a una varietà di attività quotidiane, tra cui gaming, flussi di lavoro aziendali e attività creative.”

Prestazioni migliorate

990 EVO offre prestazioni migliorate fino al 43% rispetto al modello precedente, 970 EVO Plus. La velocità di lettura sequenziale arriva fino a 5.000 megabyte al secondo (MB/s) e la velocità di scrittura fino a 4.200 MB/s. Anche le velocità di lettura e scrittura casuali sono migliorate raggiungendo rispettivamente un massimo di 700K operazioni di input/output al secondo (IOPS) e 800K IOPS.

Utilizzando la tecnologia Host Memory Buffer (HMB) per collegarsi direttamente alla DRAM del processore host, l’unità SSD può garantire prestazioni ottimizzate anche con un sistema privo di DRAM. Gli utenti che passano dalle precedenti unità SSD tradizionali sperimenteranno velocità di caricamento dei giochi notevolmente superiori e un accesso rapido ai file di grandi dimensioni.

Miglioramento dell’efficienza energetica e soluzione termica intelligente

Samsung 990 EVO ha migliorato l’efficienza energetica fino al 70% rispetto a 970 EVO Plus, consentendo agli utenti un utilizzo prolungato sui PC senza la costante preoccupazione per la durata della batteria. Supporta anche Modern Standby, che consente una funzione di accensione/spegnimento istantaneo con connettività Internet ininterrotta e ricezione di notifiche senza interruzioni, anche in stati a basso consumo.

L’etichetta di diffusione del calore di 990 EVO regola efficacemente le condizioni termiche del chip NAND, consentendo alle applicazioni di funzionare costantemente ai massimi livelli senza compromettere in alcun modo l’integrità dell’unità.

Un’unità SSD versatile per l’informatica di oggi e del futuro

990 EVO è un SSD multifunzionale creato per soddisfare le attuali esigenze di elaborazione e prevedere quelle future. Gli utenti possono sperimentare una perfetta operatività multitasking con un’unica unità SSD in grado di soddisfare le esigenze di tutti i giorni, come i giochi, le attività commerciali e il processo creativo.

Grazie al supporto delle interfacce PCIe 4.0 x4 e PCIe 5.0 x2, l’unità 990 EVO soddisfa le esigenze dei PC odierni che supportano gli slot M.2 PCIe 4.0, mentre offre compatibilità, controllo termico e risparmio energetico per le interfacce PCIe 5.0 nelle applicazioni future.

Supporto software Samsung Magician

Il software Samsung Magician presenta una suite di strumenti di ottimizzazione che consentono una maggiore funzionalità di tutte le unità SSD Samsung, 990 EVO compreso. Gli utenti possono semplificare il processo di trasferimento dei dati per gli aggiornamenti delle unità SSD in modo semplice e sicuro. Inoltre, Samsung Magician protegge i dati preziosi, monitora lo stato di funzionamento dell’unità e notifica gli aggiornamenti tempestivi del firmware.

Attualmente disponibile per i consumatori di tutto il mondo, il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore per 990 EVO è di 169,99 euro per il modello da 1 TB e 259,99 euro per il modello da 2 TB. Per ulteriori informazioni, compresi i dettagli sulla garanzia, visitare samsung.com/SSD o semiconductor.samsung.com/internal-ssd/.

Specifiche Samsung SSD 990 EVO