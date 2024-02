Sono stati resi disponibili i nuovi processori desktop di AMD appartenente alla serie Ryzen 8000G Series, con scheda grafica integrata della famiglia di GPU Radeon 700M in grado di supportare i più recenti giochi a risoluzioni 1080p.

La serie 8000G comprende tre modelli: Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G e Ryzen 7 8700G; quest’ultimo rappresenta il modello di punta della gamma caratterizzato da 8 core, 16 thread, un clock massimo di 5,1 GHz e una GPU Radeon 780M. Il Ryzen 5 8600G e Ryzen 5 8500G presentano invece 6 core, 12 thread, con un clock massimo di 5,0 GHz, accompagnati dalle GPU Radeon 760M e Radeon 740M. Tutti i processori hanno un TDP di 65 watt, supportano memorie DDR5 e sono compatibili con schede madri AM5.

Secondo AMD, i nuovi processori Ryzen 8000G sono in grado di gestire giochi moderni a 1080p con impostazioni grafiche moderate. Inoltre, questi processori includono un’unità NPU dedicata all’intelligenza artificiale, utile per accelerare attività come il machine learning e il video editing.

Il Ryzen 7 8700G è disponibile al prezzo di 364,90 euro, mentre il Ryzen 5 8600G e Ryzen 5 8500G vengono proposti rispettivamente a 254,90 e 188,90 euro.