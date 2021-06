Electronic Arts e DICE hanno annunciato Battlefield 2042, un rivoluzionario sparatutto in prima persona destinato a rivoluzionare il moderno sandbox multiplayer. Alimentato da una tecnologia all’avanguardia, che sfrutta le capacità dell’hardware di prossima generazione, il titolo catapulta i giocatori in un’esperienza di guerra totale che include il segno distintivo del franchise: la distruzione rivoluzionaria. Con partite che riuniscono un massimo di 128 giocatori sulle ultime console e PC, questa scala senza precedenti aggiunge una nuova dimensione alle battaglie multiplayer. Battlefield 2042 aumenta anche l’azione, includendo eventi in tempo reale che rimodellano il campo di battaglia e il combattimento tattico. Tutte le nuove armi, veicoli e gadget danno ai giocatori la libertà di essere strategici e creare momenti sbalorditivi, esclusivi di questo campo di battaglia.

In Battlefield 2042, il mondo è sull’orlo del precipizio. La carenza di cibo, energia e acqua pulita ha condotto al fallimento dozzine di nazioni, creando la più grande crisi di rifugiati nella storia umana. Tra queste persone senza Patria ci sono famiglie, agricoltori, ingegneri e persino soldati. In mezzo a questa crisi, gli Stati Uniti e la Russia trascinano il mondo in una guerra totale. Gli specialisti senza Patria si uniscono a entrambe le parti, non combattendo per una bandiera, ma per il futuro dei senza patria in questo nuovo mondo.

I giocatori entreranno nei panni degli Specialisti, un nuovissimo tipo di soldato giocabile del franchise. Ispirati alle tradizionali quattro classi di Battlefield, gli Specialisti saranno equipaggiati con una Specialità e un Tratto unici, e avranno equipaggiamenti completamente personalizzabili. In qualità di Specialisti, i giocatori avranno accesso a un arsenale all’avanguardia di armi, equipaggiamento e veicoli da utilizzare in battaglia. Questi nuovi e potenti strumenti offrono ai giocatori creativi una vasta gamma di opzioni, così che possano trovare la combinazione perfetta in grado di adattarsi al loro stile di gioco e superare in astuzia gli avversari sul campo di battaglia.

“Battlefield 2042 è un’evoluzione del franchise e abbraccia ciò che i nostri giocatori desiderano – il sandbox multiplayer definitivo di Battlefield con combattimenti intensi e una tonnellata di eventi incredibili e inaspettati”, ha affermato Oskar Gabrielson, General Manager di DICE. “Tutti noi di DICE a Stoccolma, DICE LA, Criterion ed EA Göteborg ci siamo divertiti moltissimo a sviluppare questo titolo, e ora è il momento di far partecipare i giocatori: scopriranno che abbiamo creato tre esperienze distinte, assolutamente epiche, che pensiamo apprezzeranno”.

Il titolo più grande e ambizioso della serie, Battlefield 2042, include:

All-Out Warfare – la nuova generazione delle modalità Conquista e Sfondamento preferite dai fan, con le mappe più grandi di sempre per il franchise e, per la prima volta, fino a 128 giocatori*. Sperimenta l’intensità di All-Out Warfare in battaglie su larga scala come mai prima d’ora, con mappe ricche di condizioni meteorologiche dinamiche, pericolosi rischi ambientali e spettacolari eventi mondiali che vedono i tornadi squarciare la mappa e tempeste di sabbia bloccare il sole.

– la nuova generazione delle modalità Conquista e Sfondamento preferite dai fan, con le mappe più grandi di sempre per il franchise e, per la prima volta, fino a 128 giocatori*. Sperimenta l’intensità di All-Out Warfare in battaglie su larga scala come mai prima d’ora, con mappe ricche di condizioni meteorologiche dinamiche, pericolosi rischi ambientali e spettacolari eventi mondiali che vedono i tornadi squarciare la mappa e tempeste di sabbia bloccare il sole. Hazard Zone – un tipo di gioco completamente nuovo, ad alto rischio e a squadre per il franchise di Battlefield. Si tratta di una versione moderna dell’esperienza multiplayer, tratto distintivo di DICE, ma molto diversa dalle modalità Conquista o Sfondamento di All-Out Warfare.

– un tipo di gioco completamente nuovo, ad alto rischio e a squadre per il franchise di Battlefield. Si tratta di una versione moderna dell’esperienza multiplayer, tratto distintivo di DICE, ma molto diversa dalle modalità Conquista o Sfondamento di All-Out Warfare. DA ANNUNCIARE – la terza esperienza, sviluppata da DICE LA, è un altro nuovo ed entusiasmante tipo di gioco per il franchise. Questa esperienza è una lettera d’amore per i fan di Battlefield: i giocatori di lunga data si sentiranno a proprio agio. Sintonizzati su EA Play Live il 22 luglio per tutti i dettagli.

Battlefield 2042 è ora disponibile per il pre-ordine e sarà lanciato nei negozi al dettaglio e digitali il 22 ottobre al prezzo di 59,99 € su PC, 69,99 € su Xbox One PlayStation 4, e 79,99 € su Xbox Series X e S e PlayStation 5. I membri di EA Play potranno usufruire di una prova di 10 ore a partire dal 15 ottobre 2021. I membri di EA Play e i giocatori che effettuano la prenotazione riceveranno l’accesso anticipato all’Open Beta. Chi preordina potrà scegliere tra tre diverse edizioni: fra queste Battlefield 2042 Gold Edition al prezzo di 89,99 € su PC e 99,99 € su console, o Battlefield 2042 Ultimate Edition al prezzo di 109,99 € su PC o 119,99 € su console.

Per ulteriori informazioni sulle offerte di ciascuna edizione, sulle offerte per gli abbonati EA Play e EA Play Pro e per ulteriori dettagli sul gioco, visita https://www.ea.com/games/battlefield/battlefield-2042.