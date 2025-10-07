be quiet! annuncia oggi il lancio ufficiale di due nuovi modelli della serie Light Base: Light Base 500 LX e Light Base 500. Entrambi i case puntano a coniugare estetica minimalista, prestazioni termiche elevate e funzionalità moderne, offrendo una base flessibile per configurazioni gaming, multimediali e professionali. Il Light Base 500 LX si distingue per la sua raffinata illuminazione ARGB, mentre il Light Base 500 offre un design elegante e privo di distrazioni per chi preferisce uno stile più sobrio. Inoltre, be quiet! presenta anche i nuovi Triple Pack delle sue apprezzate ventole Pure Wings 3, includendo un inedito modello Reverse Fan, perfetto per le prese d’aria laterali o inferiori.

Light Base 500 LX: eleganza silenziosa con tocco ARGB

Pensato per chi apprezza un’illuminazione discreta ma sofisticata, il Light Base 500 LX include quattro ventole Light Wings LX 120mm PWM preinstallate: tre montate lateralmente con pale invertite sul lato d’immissione e una posteriore standard.

Il telaio inclinato e scorrevole delle ventole convoglia l’aria direttamente verso la GPU, garantendo un raffreddamento efficiente anche per le schede grafiche più potenti. È possibile aggiungere ulteriori ventole nella sezione inferiore dedicata, perfettamente allineata con il pavimento del case, per ottimizzare ulteriormente il flusso d’aria. All’interno, lo spazio è generoso: supporta un radiatore fino a 360 mm, schede madri ATX e GPU lunghe fino a 400 mm.

Per lo storage, il case dispone di alloggiamenti per un HDD e due SSD, con gestione dei cavi ottimizzata grazie allo spazio dietro il tray della scheda madre. Sul pannello I/O è presente un pulsante ARGB dedicato, mentre l’hub integrato per ARGB e PWM supporta fino a sei dispositivi.

Ogni ventola Light Wings LX integra 16 LED per un’illuminazione elegante e uniforme.

Filtri antipolvere su lato e fondo proteggono il sistema, e la struttura interna è compatibile con le moderne schede madri a connettori posteriori, come ASUS BTF, MSI Project Zero e Gigabyte Project Stealth. In più, la possibilità di scegliere due posizioni per l’alimentatore offre maggiore libertà nella gestione dei cavi o nell’accesso al retro del socket CPU. Il Light Base 500 LX sarà disponibile in nero e bianco.

Light Base 500: minimalismo e prestazioni pure

Senza illuminazione RGB, il Light Base 500 propone un look sobrio, adatto a qualsiasi ambiente, dal setup gaming agli studi creativi.

Progettato per la massima efficienza, include quattro ventole Pure Wings 3 da 120 mm PWM preinstallate: tre laterali con pale invertite per una migliore pressione d’aria e visibilità interna, e una posteriore per l’espulsione dell’aria calda. Condivide le stesse soluzioni tecniche del modello LX: telaio inclinato per le ventole, vano inferiore dedicato e ampio spazio interno. In termini di storage, può ospitare fino a due HDD e due SSD. Il Light Base 500 sarà disponibile solo nella colorazione nera. Entrambi i modelli garantiscono massima accessibilità, compatibilità con layout di schede madri moderni e qualità costruttiva professionale, il tutto con una garanzia di 3 anni offerta da be quiet!.

Pure Wings 3 Triple Pack: silenziose, potenti e durature

be quiet! amplia anche la sua linea di ventole con i Triple Pack Pure Wings 3, disponibili nelle varianti:

120 mm PWM

120 mm PWM High-Speed

140 mm PWM

140 mm PWM High-Speed

Debutta inoltre la nuova Pure Wings 3 120mm PWM Reverse, ideale per prese d’aria laterali o inferiori grazie alle pale invertite e al basso numero di giri minimi, che garantiscono un funzionamento estremamente silenzioso.

Le sette pale ottimizzate per la silenziosità offrono una pressione d’aria eccellente, mentre la qualità costruttiva be quiet! assicura una durata di 80.000 ore. Tutti i Triple Pack standard saranno disponibili in nero, mentre le versioni Reverse anche in bianco.

Prezzi e disponibilità

I modelli Light Base 500 saranno disponibili a partire dal 21 ottobre ai seguenti prezzi consigliati:

Light Base 500 LX White – 154,90 €

Light Base 500 LX Black – 144,90 €

Light Base 500 – 119,90 €

I Pure Wings 3 Triple Pack saranno disponibili nella stessa data a: