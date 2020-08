Crytek ha annunciato il ritorno del suo titolo storico, che tutti noi anziani abbiamo odiato, perché qualsiasi fossero le caratteristiche del tuo PC nel lontano 2007, il gioco sarebbe comunque stato pesante. Anzi, pesantissimo.

La versione Remastered, che dovrebbe essere pronta per il 18 Settembre, uscirà per PC, Xbox One e PS4, con delle migliorie grafiche e un trailer, che fanno tremare le gambe. Anzi, le ventole.

Tutte le più recenti tecnologie grafiche saranno introdotte nel titolo Crytek, che si concentrerà sul single player, e che include le seguenti migliorie, tratte direttamente da Crytek:

High-quality textures up to 8K,

HDR support,

temporal anti-aliasing,

Screen Space Directional Occlusion (SSDO),

Global Illumination (SVOGI),

state-of-the-art depth fields,

new light settings,

motion blur,

parallax occlusion mapping,

Screen Space Reflections and Shadows (SSR & SSS)

new and updated particle effects

and more

La versione PC sarà equipaggiata con le ultime tecnologie Nvidia come le VKRay Vulkan extension, e non sono menzionate le schede video AMD, ma dovrebbero essere sviluppate delle buone prestazioni con l’implementazione delle schede video RDNA 2. Purtroppo pare che sarà un’esclusiva dell’Epic Store al lancio, ed il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 29.99.

Per ora non è prevista l’espansione Warhead.