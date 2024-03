JEDEC, l’organismo di standardizzazione dei semiconduttori della Electronic Industries Alliance, ha recentemente annunciato tramite un comunicato il rilascio delle specifiche ufficiali per lo standard JESD239 Graphics Double Data Rate SGRAM, ovvero l’identificativo delle prossime memorie che troveremo sulle schede grafiche di prossima generazione di AMD e Nvidia, le GDDR7.

A seguire le parole di Mian Quddus, Presidente del Consiglio di Amministrazione JEDEC:

JESD239 GDDR7 segna un progresso sostanziale nella progettazione delle memorie ad alta velocità. Con il passaggio alla modulazione PAM3, il settore delle memorie ha può imboccare una nuova strada per migliorare le prestazioni dei dispositivi GDDR e guidare la continua evoluzione della grafica e di varie applicazioni ad alte prestazioni.

Le caratteristiche salienti delle GDDR7 includono una larghezza di banda massima di 192 GB/s, che è il doppio rispetto alle memorie GDDR6 (96 GB/s). Inoltre, la modulazione PAM3 viene implementata per la prima volta in moduli DRAM standard. Questo significa che le GDDR7 offrono una potenza rivoluzionaria, aprendo la strada a un futuro all’insegna dell’innovazione e della scoperta.

Joe Macri, Compute and Graphics CTO e Corporate Fellow di AMD, afferma:

“Sfruttando la potenza rivoluzionaria delle GDDR7, possiamo sbloccare collettivamente una nuova era di possibilità di calcolo e grafica trasformative.”

La modulazione PAM3 utilizza 3 livelli per trasmettere 3 bit su 2 cicli, a differenza della tecnica NRZ (non-return-to-zero) delle memorie GDDR6, che trasmette solo 2 bit su 2 cicli. Questo incremento di velocità è fondamentale per le memorie destinate alle schede video e ai datacenter del futuro. Inoltre, le GDDR7 adottano tecnologie di ultima generazione sia nel campo dell’integrità dei dati che in quello della velocità.

In sintesi, le GDDR7 rappresentano un passo avanti significativo nel mondo delle memorie grafiche, aprendo nuove possibilità per il calcolo e la grafica di prossima generazione