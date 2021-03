Questo giovedì all’insegna di GFN è molto speciale: le versioni GOG di quattro giochi della saga The Witcher stanno per arrivare su GeForce NOW! Insieme ad altri cinque titoli, tra cui il recente lancio di Stronghold: Warlords, un totale di 9 giochi si unisce alla libreria GeForce NOW questo giovedì.

GeForce NOW ha collaborato con il team di GOG per aggiungere il supporto a più giochi sin dal lancio di Cyberpunk 2077 di CD PROJEKT RED – primo gioco abilitato a GOG su GFN. Portata a termine questa missione, è il momento della seconda fase!

Ora, i membri che possiedono i giochi della saga The Witcher su GOG.com possono giocare a quelle versioni sui loro dispositivi – il tutto alimentato dai server di streaming di GeForce NOW.

Inoltre, i membri potranno catturare facilmente i loro migliori momenti di gioco in The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition, grazie agli strumenti di condivisione di GeForce NOW. Sarà dunque possibile catturare le vostre lotte migliori usando il nostro overlay di gioco e personalizzare il vostro look attraverso NVIDIA Freestyle. Infine, grazie ad Ansel potrete scattare la foto perfetta di Geralt da qualsiasi angolazione dello splendido open-world ideato da CDPR.

Nuovi giochi da provare

Tra i titoli di questa settimana in arrivo nella libreria di GeForce NOW troverete Stronghold: Warlords, il supporto per le versioni GOG.com della saga The Witcher e molto altro. I giochi arriveranno nel corso della giornata sui nostri server GeForce NOW.

Lista completa dei giochi in arrivo questa settimana:

Thronebreaker: The Witcher Tales (GOG.com)

The Witcher Adventure Game (GOG.com)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition (GOG.com)

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition (GOG.com)

Stronghold: Warlords (new release on Steam)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 (day-and-date release on Steam, March 11)

Pascal’s Wager: Definitive Edition (day-and-date release on Steam, March 12)

(day-and-date release on Steam, March 12) Uno (Steam)

Workers & Resources: Soviet Republic (Steam)

Comunicato Stampa