Questa settimana il #GFN si concentra sulla bellezza del gioco per PC di GeForce NOW, celebrando i tantissimi giochi multiplayer disponibili in streaming sul servizio.

Le vacanze estive sono ormai iniziate e tutti i giocatori ne approfittano per dedicare più tempo al gaming. Le uscite dei giochi più attesi sono tuttavia poche e i lanci sono previsti per periodi distanti l’uno dall’altro, questo è quindi un ottimo momento per stilare una lista dei “migliori giochi multiplayer su GeForce NOW”. Ecco alcuni dei nostri titoli preferiti (che sono anche tra i più popolari su GeForce NOW):

Among Us Apex Legends Counter-Strike: Global Offensive Destiny 2 Dota 2 League of Legends Team Fortress 2 Valheim World of Tanks

Tra gli altri giochi tanto amati vi sono Fortnite, Rust, Terraria, War Thunder, Hunt: Showdown e Phasmophobia. Con più di 400 giochi multiplayer disponibili, e altri che si aggiungono ogni giovedì su GFN, avrete sempre tante opzioni a disposizione. Cercate “multiplayer” nell’app GeForce NOW per scoprire la grande varietà di titoli disponibili!

Oltre ad avere la possibilità di giocare sulle piattaforme supportate da GeForce NOW – PC, Mac, Chromebook, SHIELD TV, iPhone, iPad e dispositivi Android – grazie al cloud, i membri ottengono anche il vantaggio di attingere alla comunità PC, portando a bordo milioni di giocatori da tutto il mondo.

Tra i titoli di questa settimana che si aggiungono alla libreria di GeForce NOW ci sono alcuni giochi multiplayer rilasciati da pochissimo:

Sword of Legends Online – è un nuovo gioco di genere MMORPG d’azione che viene lanciato il giorno stesso del rilascio su Steam ed Epic Games Store. Il gioco combina elementi PvE e PVP con sofisticate meccaniche di combattimento in un mondo ispirato alla mitologia cinese.

– è un nuovo gioco di genere MMORPG d’azione che viene lanciato il giorno stesso del rilascio su Steam ed Epic Games Store. Il gioco combina elementi PvE e PVP con sofisticate meccaniche di combattimento in un mondo ispirato alla mitologia cinese. Call to Arms – Gates of Hell: Ostfront – lo storico videogioco strategico in tempo reale che è stato recentemente rilasciato su Steam da Barbedwire Studios e Digitalmindsoft. Guida il tuo fante in audaci incursioni e intere unità di carri armati nelle più grandi battaglie della guerra.

– lo storico videogioco strategico in tempo reale che è stato recentemente rilasciato su Steam da Barbedwire Studios e Digitalmindsoft. Guida il tuo fante in audaci incursioni e intere unità di carri armati nelle più grandi battaglie della guerra. Crowfall – è un nuovo gioco di genere MMORPG che è stato recentemente lanciato sul Native Launcher da ArtCraft. Scegliete la vostra battaglia: massicci assedi PVP, raid party, dominio del mondo e tanto altro.

Di seguito la lista completa dei giochi, che include i link ai negozi digitali:

Ys IX: Monstrum Nox (lancio su Steam e Epic Games Store, 6 luglio)

Black Skylands (day-and-date release on Steam, 9 luglio)

Swords of Legends Online (lancio su Steam e Epic Games Store, 9 luglio)

Mutant Year Zero: Road to Eden (Epic Games Store)