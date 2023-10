Disponibile la nuova GPU desktop Intel Arc A580 in tutto il mondo presso i partner. Il nuovo prodotto occupa la metà dello stack di prodotti grafici dedicati Intel Arc per giocatori e creatori di contenuti, offrendo prestazioni di gioco avanzate con impostazioni di qualità video elevata a risoluzione 1080p sui giochi recenti più diffusi, alto numero di frame rate sui giochi eSports, e un set completo di funzionalità multimediali.

Intel Arc A580 rappresenta una nuova interessante offerta, fornendo a gamer e creator appassionati le moderne funzionalità della famiglia Arc GPU a un prezzo competitivo. Potenti funzionalità quali Intel XeSS e ray tracing migliorano l’esperienza di gioco, consentendo prestazioni e risoluzioni più elevate oltre a immagini iperrealistiche.

Con 512 gigabyte al secondo, più del doppio dell’ampiezza di banda della memoria rispetto ai concorrenti più vicini1, le schede basate su Intel Arc A580 sono in grado di supportare i giochi più moderni. Dispongono inoltre di un supporto multimediale completo, incluso il doppio motore di decodifica e codifica AV1 con accelerazione hardware, che consente ai creativi di lavorare con il codec di loro scelta.

I motori AI Intel Xe Matrix Extensions (Intel XMX) integrati non solo supportano Intel XeSS, una tecnologia di upscaling basata su AI, ma forniscono anche ottime prestazioni in altri carichi di lavoro di intelligenza artificiale, come quelli generativi che utilizzano modelli come Stable Diffusion.

Le schede grafiche basate su Intel Arc A580 sono offerte da ASRock, GUNNIR e Sparkle a partire da 179 dollari.