Alphacool, produttore tedesco leader nel campo del raffreddamento a liquido, ha presentato il suo nuovo waterblock GPU Alphacool Core, completamente riprogettato per le ultime schede grafiche Nvidia Geforce RTX 5080 e 5090. L’azienda, rinomata per la sua innovazione nel raffreddamento, ha perfezionato sia il design che le prestazioni di questi cooler per offrire la massima efficienza di raffreddamento possibile.

Caratteristiche principali del nuovo Alphacool Core GPU Water Cooler:

I cooler Alphacool Core sono stati completamente riprogettati, con precise regolazioni delle distanze tra il waterblock e i componenti del PCB della scheda, migliorando così l’area di contatto per una dissipazione del calore più efficace. Sono stati eseguiti simulazioni approfondite e test pratici per garantire il flusso d’acqua più efficiente, ottenendo così prestazioni di raffreddamento superiori.

Grazie a simulazioni avanzate e test reali, Alphacool ha perfezionato la base e il jetplate del cooler, migliorando il flusso dell’acqua e quindi l’efficienza complessiva del raffreddamento.

Alphacool continua ad utilizzare raccordi in ottone puro nella serie Core, garantendo una qualità costruttiva di altissimo livello e una lunga durata. L’uso dell’ottone aiuta anche a mantenere un alto livello di sicurezza e resistenza alla corrosione.

La placcatura cromata sul dissipatore in rame, invece della tradizionale placcatura in nichel, offre una finitura più brillante, liscia e durevole. Un logo Core è posizionato sopra la jetplate, conferendo un look distintivo e premium, e il design del cooler è sia funzionale che esteticamente piacevole, bilanciando prestazioni e eleganza.

Il cooler include una backplate, che fornisce protezione aggiuntiva e migliora l’estetica. Sono inclusi anche tutti i materiali di montaggio, pasta termica di alta qualità e pad termici pre-tagliati.

Con queste migliorie, Alphacool garantisce che i nuovi wateblock GPU Alphacool Core GPU per le schede Nvidia Geforce RTX 5080 e RTX 5090 offrano le migliori prestazioni di raffreddamento possibili, sia in termini di efficienza che di qualità dei materiali.