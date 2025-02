be quiet!, il produttore tedesco di componenti premium per PC, presenta oggi i nuovi sistemi di raffreddamento a liquido all-in-one Silent Loop 3. Questa serie di AIO incarna le evoluzioni tecnologiche e la passione dell’azienda in un prodotto dal design ricercato e prestazioni di fascia alta. Con una pompa potente che assicura prestazioni di raffreddamento estremamente elevate, ventole Silent Wings 4 con telai delle ventole chiusi per massimizzare la pressione dell’aria, un design iconico del blocco di raffreddamento con LED ARGB, radiatori da 240 mm a 420 mm e una porta di rabbocco facilmente accessibile, Silent Loop 3 può essere considerato una dichiarazione d’amore all’ingegneria tedesca.

Silent Loop 3 rispetta il nome del marchio “be quiet!”: una potente pompa PWM a 6 poli e 3 fasi con design a 3 camere garantisce alte prestazioni a livelli di rumore quasi impercettibili. La seconda delle tre camere funge da serbatoio e offre spazio per la diffusione del liquido refrigerante, riducendo così le turbolenze prima che il liquido lasci il vano della pompa. E non è solo la pompa ad essere silenziosa: il radiatore è dotato di fino a tre ventole PWM ad alta velocità Silent Wings 4 con pale ottimizzate per il silenzio e la parte posteriore del frame che fa da imbuto. Gli angoli del telaio della ventola sono progettati per ridurre al minimo la dispersione dell’aria, garantendo un perfetto equilibrio tra un funzionamento silenzioso e prestazioni elevate.

Il blocco di raffreddamento di Silent Loop 3 è unico nel design ed elegante nell’aspetto. Il blocco vanta un’area di alette di 1800 mm², il che rappresenta un incremento fino a 2 volte rispetto a molti altri AIO della stessa fascia di prezzo. Un’area di alette così ampia è ottenuta grazie a un design appositamente sviluppato senza viti per fissare la piastra di calore, il che comporta un trasferimento di calore notevolmente migliorato e garantisce che tutti gli hotspot della CPU siano raffreddati a dovere. Tutti i modelli Silent Loop 3 sono in grado di tenere a bada senza sforzo tutti i processori con i socket consumer attuali sia di Intel che di AMD; Silent Loop 3 360mm e Silent Loop 3 420mm permettono anche il raffreddamento dei processori Threadripper, grazie alle staffe di montaggio incluse in dotazione. L’unità waterblock/pompa vanta un design completamente minimale a cui fanno da decorazione LED ARGB integrati elegantemente.

“Con Silent Loop 3, abbiamo spinto ulteriormente la nostra ingegneria per creare un sistema di raffreddamento AiO che offre prestazioni di livello superiore rimanendo incredibilmente silenzioso. La pompa potente, il blocco di raffreddamento ottimizzato e le nostre ventole ad alta pressione Silent Wings 4 lavorano insieme per mantenere freschi anche i processori di fascia alta con il minimo rumore. Ogni dettaglio è progettato per efficienza, durata e facilità d’uso, rendendo Silent Loop 3 la scelta perfetta per chiunque desideri un raffreddamento a liquido silenzioso e ad alte prestazioni”, afferma Aaron Licht, CEO di be quiet!.

Come sempre, con i prodotti AiO di be quiet!, Silent Loop 3 presenta una porta di rabbocco facilmente accessibile che rende la manutenzione conveniente, sicura e comoda: è inclusa infatti una bottiglia di raffreddamento per estendere la durata dell’unità di raffreddamento a liquido. I tubi flessibili premium con guaina permettono un’installazione semplice e flessibile anche in case con spazio limitato. Tutti i modelli Silent Loop 3 sono coperti da una garanzia del produttore di 3 anni.

Silent Loop 3 sarà disponibile per la vendita a partire dal 25 febbraio al prezzo consigliato di $174,90/€174,90/£124,99 (420mm), $164,90/€164,90/£119,99 (360mm) e $139,90/€139,90/£99,99 (240mm).