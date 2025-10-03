La stagione 2025/2026 del Riyadh Air Metropolitano di Madrid, la casa dell’Atlético Madrid, prende vita grazie alle innovative soluzioni di Digital Signage firmate LG.

All’interno dello stadio, spicca un’imponente ribbon board LED di 1.742 metri quadrati che corre lungo il perimetro del campo, avvolgendo l’anello superiore con un flusso continuo di immagini dinamiche in altissima definizione. Non solo informazioni di gioco in tempo reale, ma anche un modo spettacolare per esaltare l’atmosfera sugli spalti.

Cuore di questa installazione è il display Mesh LED di LG: leggero, flessibile e composto da moduli che si adattano perfettamente a superfici curve e in altezza. Il risultato? Luminosità elevata, contrasti nitidi e visibilità impeccabile anche sotto il sole, con consumi ridotti ed emissioni termiche contenute.

Ma non finisce qui: lo stadio è stato dotato di oltre 3.000 metri quadrati di display aggiuntivi, posizionati agli ingressi, nei corridoi, nel tunnel dei giocatori e nella sala stampa. Il tutto crea un percorso visivo uniforme che accompagna i tifosi dall’attesa prepartita fino al fischio finale.

LG, presente in quasi 200 Paesi, offre soluzioni per ogni tipo di impianto sportivo, dai maxischermi ai tabelloni segnapunti fino ai display di piccolo formato, tutti gestibili da remoto grazie alla piattaforma LG Business Cloud, che consente una distribuzione mirata dei contenuti e nuove opportunità di ricavo pubblicitario.

Tra le installazioni più recenti c’è anche la Roig Arena di Valencia, dove LG ha posizionato oltre 1.700 metri quadrati di schermi indoor e outdoor, tra cui il maxi-schermo “The Eye” da 300 mq, un tabellone centrale con la risoluzione più alta d’Europa, un ribbon LED di 210 mq e un videowall indoor da 500 mq. Con una capienza fino a 20.000 spettatori, la Roig Arena promette di diventare un punto di riferimento per sport, concerti e grandi eventi culturali.

Le tecnologie LG sono già presenti in alcuni degli stadi più iconici al mondo, da Twickenham e Wembley nel Regno Unito a numerosi impianti in Germania, Belgio, Stati Uniti e in tutta Europa e Nord America.

“Le soluzioni di digital signage installate al Riyadh Air Metropolitano rappresentano il nostro impegno a migliorare l’esperienza dal vivo per i tifosi”, commenta Paik Ki-mun, Head of Information Display di LG Media Entertainment Solution Company. “Con sistemi visivi immersivi e dinamici, rafforziamo la nostra leadership in un mercato in continua espansione”.